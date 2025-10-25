お笑い芸人・本日は晴天なり（以下、晴天）さんは、勤務先のキャバクラで出会った韓国人男性と国際結婚。38歳で自然妊娠するも子宮外妊娠が判明したのち、本格的な不妊治療を始めます。治療は順調には進まず、2度の流産という悲しい出来事も経験しましたが、昨年無事女の子を出産。「ものすごく長く感じた」という1年半の不妊治療の苦労から得た経験を語ってくれました。（全3回中の3回）

【写真】「美しすぎる」韓国の民俗衣装に身を包んだ晴天さん家族の記念ショット ほか（13枚目/全17枚）

再婚後に子宮外妊娠…手術後に不妊治療を決断し

── 2019年に最初の結婚、翌年に離婚を経験したのち、2022年に現在のパートナーと再婚されたそうですね。最初から夫婦ともに不妊治療と考えていたのですか？

晴天さん：つき合い始めたころから、お互いに子どもが欲しいと言っていました。入籍前から妊活をしていて、わりとすぐに自然妊娠できたんです。そのときは「私の人生、超うまくいってるかも！」なんて思っていました。ところが、それが子宮外妊娠だとわかり、手術をすることに。せっかくお腹に宿った命を産み育てることができないのが悲しかったし、やっぱり簡単にはいかないのだと実感して、すごく落ち込みました。

その後、自己流でタイミング法を試していたのですが、なかなかうまくいかず。不妊治療が保険適用になったタイミングで、入籍して治療を始めました。保険が適用されるようになってからは、女芸人の同僚にも、不妊治療をしている子が増えたように思います。

女芸人の仲間たちと

── 旦那さんは、治療に協力的だったのでしょうか。何歳までとか、何回までというようなやりとりはあったのですか？

晴天さん：夫は宇宙一やさしい人なので（笑）。検査も治療もつき添ってくれました。ただ、39歳から不妊治療を始めた場合、保険適用できるのは6回までなんです。だから、6回目まではあきらめないで続けるつもりでしたし、その後も場合によっては数回、自費でもチャレンジしてみようと考えていました。いっぽうで、夫の知り合いで、家が一軒建つほどの費用をかけたのに、結局子どもに恵まれなかったご家庭があって。そういう話を聞くと、なんとも言えない気持ちになりました。とりあえず保険適用の間は頑張ろうと夫婦で話していました。

── 受精卵の移植から流産も経験されたそうですね。

晴天さん：流産は心底つらかったです。最初の自然妊娠が子宮外妊娠とわかって手術するしかなかったのですが、その後、不妊治療でも2回流産を経験することになって。世の中にこんなにも悲しいことがあるのかと思うほど、しんどかった。でも、どんなにつらくても、そのときはそのつらさが周りには伝わらない感覚がありました。言葉では説明しがたい絶望というか…。

不妊治療自体、毎日決められた時間に薬を飲んだり、注射をしたり、女性ホルモンを補給する貼り薬を貼ったり、肉体的な負担がかなり大きいです。私は不妊治療以外にも不育症のクリニックにも通っていたので、心も体もどんどん疲弊して、余裕がなくなっていきました。流産したときには、まず命を失った悲しみ、そして治療がまた振り出しに戻ってしまったという絶望、今まで費やしたお金と時間がムダになってしまったという喪失感が一気に襲ってきて。治療期間は1年半ほどでしたが、あまりにつらく長く感じて。5、6年くらい経ったような感覚でした。

── 治療中の旦那さんはどのような様子でしたか？

晴天さん：夫は「なにもしてあげられなくてごめん」ってずっと謝っていましたね。私が流産したときも、会社を休んでつき添ってくれました。全身麻酔だったので、術後はしばらくふらついていたのですが、それでもとにかく早く家に帰りたくて。手術後に病院を出たら夫が待っていてくれて…そのときのことを思い出すと、今でも泣きそうになってしまいます。

── そのようなつらい経験を経て、どのように前向きな気持ちになっていったのでしょう？

晴天さん：私と同じような経験をしている方は実は多いと聞いたんです。周りを見渡したとき、何ごともなかったように笑顔で生きている人のなかにも、いろいろな経験をしてつらい思いを抱えている人がきっといる。そういうふうに考えることで、周りの人に思いやれるようになりました。

３回目の受精卵移植から妊娠、出産

── 不妊治療に関することは、なかなか口に出しづらいですよね。

晴天さん：2回の流産を経験し、3回目でようやくうまくいったのですが、妊娠中はクリニックでの「育ちがよくないですね」というような医師のひと言に落ちこみ、ネットで検索しまくったりして神経質になっていて。「また流産するかも」と不安になって毎日のように泣いていました。

不妊治療の情報収集のためにSNSのアカウントを作ったら、治療がうまくいかなかった人たちの声を目にする機会が増えて。匿名だったので、思っていた以上にみなさんが心のドロドロした部分をつぶやいていました。でも、そうやってつぶやいてる不妊治療中の人たちも、本当は誰かが妊娠したら素直におめでとうって言いたいって思うんです。心の底から喜びたいのに、人の幸せを喜べなくなった自分も嫌いになってしまう。不妊治療中には、そんな悲しい心情も経験しました。

── つらい気持ちを共有するのも大切かもしれません。でも、治療の状況は人それぞれで、うまくいく人もいればいかない人もいるというのはつらいですよね。

晴天さん：そうですね。あと、数値を入力したら妊娠継続率がわかるというアプリを使っていたのですが、個人的には不安のもとになってしまっていた気がします。3回目の陽性反応のときは、妊娠継続率が5.7％だったんですよ。思った以上に低くて「継続は無理かも」と不安になりました。でも、2回連続で流産をする確率が4.2％らしくて。そんな低い可能性を経験したんだから、妊娠継続できる5.7％を信じられなくてどうするんだ！って自分を奮い立たせていました。

── そんな不安な10か月を乗り越え、41歳で出産されました。

晴天さん：妊娠中はつねにストレスを抱えていたこともあり、費用はかかりましたが出産のときは個室に入院しました。不妊治療や流産手術をした病院と、出産した病院がすべて同じ駅が最寄りだったんですね。流産手術をした病院から、産科がある病院が見えたんです。流産の手術のあと、病室の窓から「絶対にあの病院で子どもを産むんだ」って思っていたことを思い出します。願いが叶ったときは本当にうれしかったです。

出産直後の晴天さんと生まれたてのお子さん

── 出産自体はスムーズだったのでしょうか？不安はありましたか？

晴天さん：つわりがひどかったし、ずっと不安でした。母親学級で、赤ちゃんの重さと同じおもりをつける妊婦体験ってあるじゃないですか。あのイメージとは実際は違って、内臓の内側から胃が押し上げられて胸が圧迫されているような気がしました。動悸や息切れもしていたので、ちゃんと出産までたどり着けるのか不安でした。

出産は普通分娩で、と決めていたんです。無痛を選ばなかったのは、人生で一度くらい陣痛がどれくらいのものか体験したいという気持ちがあって。先に破水したのでそのタイミングで病院に行き、院内で陣痛を待つ形になったので、気持ち的には安心できました。でも痛みがどんどん強くなっていくと、ワクワクしていたことに後悔しましたね（苦笑）。

── 旦那さんは、どのようなサポートをしてくれましたか？

晴天さん：よくドラマで赤ちゃんが産まれるまで、旦那さんが背中をさすってくれたりしているじゃないですか。でも、私の場合は、夫に背中をさすってもらっても痛みがやわらぐ感じがなくて、「ラーメン食べに行ってきなよ」って伝えたんです。そうしたら夫が不在のときに、助産師さんが来て「旦那さんに戻ってくるように伝えてください！」って言われてしまい。さらに産む直前も、夫が違う階のコンビニまで食料を買いに席をはずしたタイミングで「産まれそうなので、分娩室に行きましょう」って声がかかって、あわてて病室から電話をかけて分娩室に戻ってきてもらったり。ことごとくタイミングの悪い夫でした（笑）。その後、30分ほどで生まれたので、どうにか立ち会うことができました。

── 無事立ち会い出産ができてよかったです。

晴天さん：出産後、赤ちゃんと私と夫の家族3人きりで過ごせる時間があったんですが、赤ちゃんが無事に生まれてきて、肩の荷が下りたのか、「どうしていなかったの！」って夫に怒りをぶつけてしまいました。妊娠中はなにかあったらどうしようってずっと怖かったんだと思います。無事に出産が終わったとたん、一気に怒りのパワーがみなぎった感じがありましたね。

夫が育休取得し「家事を全部やる」はずだったけど

── 育児の分担はどのようにしていますか？

晴天さん：夫が育児休暇を取得してくれて、今はもう育休2年目になります。「出産が母体に与えるダメージは、交通事故レベル」という話を聞いたので、授乳以外の家事は夫がやるって約束していたんです。夫も「あなたは10か月もお腹の中で赤ちゃんを育てたんだから、超えらい！不妊治療も頑張ったんだから、子どもが小さいうちは家事はしなくていいよ」って言ってくれて。

育休中の旦那さんが、家事育児を積極的に担当しているそう

── やさしい旦那さんですね。

晴天さん：でも、家事は自分なりのやり方があるので、思わず手が出ることもあります。夫がずっと家事を放ったらかしにしているのを黙って見ていられず、「リビングの掃除はいつするの？ 洗濯機はいつ回すの？ 」ってパワハラみたいな口調になってしまうこともあって。夫が「もう少しやさしく言ってよ」ってしょんぼりしちゃうので、最近は「ここを片づけてほしいんだけど、やってもらえる？」と最初から口に出してお願いするようにしました。このところ、マミーブレインなのか物忘れが多いんです。夫に指示を出すのに「あれをあれして」とか言っちゃうんですが、それでも伝わるので、もはやエスパーみたいですよ（笑）。

── 結婚から不妊治療、出産と大変な数年間だったと思うのですが、その経験からご自身の意識が変わったことがありましたか？

晴天さん：まず「世の中のお母さんはみんなすごい！」と実感しました。この偉大さをみんなに伝えたいけれど、なんだか当然のことのようになっていますよね。どうすれば伝わるんだろうと悩んでいますが、工夫して発信していけるといいなと思います。

40代で出産して子育てしていると、明らかに体力が落ちてきているのがわかるんです。私はわりと体を動かすのが得意なので、筋トレも兼ねて（笑）これからも子どもと一緒に体を使った遊びをしていきたいですね。子どもが大きくなったら親子で柔道とか格闘技とかを習って対決したいんです。だから今のうちに足腰も鍛えないと！と思っています。

取材・文／池守りぜね 写真提供／本日は晴天なり