高3の娘が「志望校以外に、実力相応を2校、滑り止めを2校受けたい」といいます。私大5校の受験、いくらくらい見積もっておけばいいでしょうか？

受験シーズンは「出費のピーク」の覚悟が必要

高3の秋から春にかけては、受験料や交通費、宿泊費など出費が重なる時期です。「志望校1校＋実力相応校2校＋滑り止め2校」と計5校受験を想定すると、20～30万円台の出費になるケースが多く見られます。合格後の入学に必要な手続き金まで含めると、一時的に50万円以上になることもあります。



出願だけで1校あたり3～4万円が相場

私立大学の入学検定料（受験料）は、私立大学は「1学部＝1出願」扱いとなり、1大学1学部で3万5000円というのが一般的です。5校受験するとなると、3万5000円×5校＝約17万5000円となります。

ただ、近年は「共通テスト利用方式」などで受験料が安くなる大学もあります（1万円前後）。出願方式を工夫すれば、全体コストを数万円抑えることも可能です。



交通費・宿泊費

東京都内・関東圏での受験なら交通費は1回あたり2000円前後ですが、地方の大学を受ける場合は出費が大きくアップします。受験料以外にかかる費用の目安を、図表1にまとめました。

図表1



地方大受験が1～2校あると、交通＋宿泊で4～5万円程度は見込んでおくのが安心です。



合格後に「入学金」をすぐ納める必要も

受験料だけでなく、合格した大学に「入学金（または入学手続き金）」を納める必要があります。文部科学省「令和5年度 私立大学等の授業料等の状況」では、私立大学における入学料の平均は約24万円となっており、この入学金は返還されません。

第1志望校の結果が出る前に「滑り止め校の入学金を一時的に納める」ケースが多く、家計にとって大きな負担になります。



私大5校受験の費用試算

これまでの費用をまとめると、私立5校受験の場合、約50万円必要になる計算です（図表2）。

図表2





出費を抑える工夫

出願数が増えると費用が膨らみますが、以下のような工夫で負担を抑えられます。

■共通テストを利用して、1回のスコアで複数学部に出願できる機会を利用することを検討できます。

■インターネットを利用すると、紙出願より1000～2000円抑えられる場合があります。同一大学内で2学部目以降の受験料を半額・無料にする併願割引制度もあります。

受験料以外にも、ホテル早割や交通パックの利用で出費を抑えることも検討できるでしょう。



親としてできる支援

受験スケジュールと出願方式を早めに整理し、各大学の出願期間・合格発表日・入学手続きの締め切り日を一覧表にまとめましょう。そのうえで、「仮納付金」を払えるよう、一時的に50万円程度の資金を確保しておくと安心です。

受験は精神的にも経済的にも負担が大きい時期です。「どのタイミングで、どの費用が必要になるか」を家族で早めに共有しておきましょう。



5校受験なら40～50万円を目安に準備を

5校受験を想定すると、受験料だけで約17万円、交通・宿泊費を含めると約20万円台が受験そのものに必要なコストになります。プラス、滑り止め校の入学金を一時的に納めると総額40～50万円程度は用意しておく必要があります。

家計にとっては短期間にまとまった出費となりますが、将来に向けた「投資」ともいえるでしょう。直前になって慌てないよう、秋のうちに資金を確保しておく心構えが必要です。



出典

文部科学省 私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について

執筆者 : 柴沼直美

ＣＦＰ(R)認定者