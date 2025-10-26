演歌歌手「伍代夏子」が「アルファード」より大きいトヨタ「高級車」購入!? こだわりの「特注内装」×「カスタム外装」がステキと評判に！

演歌歌手「伍代夏子」が購入した「トヨタ車」とは

演歌歌手の伍代夏子さんが自身のインスタグラムを更新。2025年8月に納車を報告したキャンピングカーでドライブをしたことを報告しました。

ペットとの旅を想定して選んだ一台で、家族との時間を満喫した様子が伝えられています。

演歌歌手「伍代夏子」が購入した「トヨタ車」とは!?［画像は、東日本大震災の被災地復興支援に精力的に取り組んだ芸能人として表彰された杉良太郎さん・伍代夏子さん夫婦（2012年撮影）／Photo：時事通信フォト］

【画像】超カッコいい！ これが伍代夏子さんが手に入れたトヨタの「高級車」です！ 画像で見る（30枚以上）

伍代さんは、8月13日に「新しい車が来ました〜」と投稿。

続けて「『レクビィ ソラン』はペットと旅をするためのキャンピングカーなので、水や摩擦、爪立てに強い内装材が使われています」「楽しみが増えたね〜いろんなトコ行こうね〜」と、愛犬とのカーライフに期待を寄せていました。

ハッシュタグには「#一年待ったよ」と添えられており、納車までの時間を心待ちにしていた様子が伝わってきます。

伍代さんが一年待って迎えたレクビィ「ソラン」は、愛知県瀬戸市に本社を構えるキャンピングカービルダー・レクビィが製造・販売するバンコンタイプのキャンピングカー。

ベース車両にはトヨタ「ハイエース」が採用されており、なかでも伍代さんはハイエース スーパーロングをベースとした「ソランSL」を購入しています。

ソランシリーズは、ペットとの旅を想定した設計が特徴で、ファブリックには傷つきにくいシート地を採用。またFFヒーターや家庭用エアコンも標準装備されており、安心してくつろげる設計となっています。

このほか49Lの冷蔵庫、角型シンク、電子レンジ、給排水タンク、リチウムイオンバッテリー（300Ah相当）などが含まれており、快適性と機能性を兼ね備えています。

レイアウト面では、前向き乗車のほか、対座、ベッド展開など多彩なアレンジが可能。全シートをフラットにすることで最大2650×1700mmの広大なベッドとして使用できます。

ワンボックス型ボディのサイズは全長5380mm×全幅1880mm×全高2400mm。

トヨタの最高級ミニバン「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）よりもふたまわりくらい大きいゆとりある空間を持った車体を備え、乗車定員は6名、就寝定員は3名となっています。

なお車両本体価格（消費税込）は860万2000円から891万円と案内されています。

レクビィ公式の納車報告では、「伍代さんこだわりの特注カーテンやクッションもとても素敵で目を引きます」と紹介されており、木々のイラストが描かれた白と水色を基調としたカーテンが写っていました。

さらに外装についても、黒のフロントグリルやバンパーガード、社外ヘッドライト、アルミホイール、ホワイトレターで彩られたYOKOHAMA「PARADA PA03」のワイドタイヤ、オーバーフェンダーなど、独自のカスタマイズは多岐にわたっており、細部にまで伍代さんのこだわりが詰まった一台であることがうかがえます。

※ ※ ※

8月29日には「今日は家族でドライブ」とインスタグラムに投稿。「ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました」「ここは、広〜い園内を車に乗ったまま好きなエリアへ移動できるのでとても楽チン」とつづり、愛犬2匹と夫で歌手・俳優の杉良太郎さんとの家族写真も公開しました。

投稿には、「家族揃って大満足の一日で良かったですね」「新しいキャンピングカーで最高の1日でしたネ」「素敵過ぎますね」など、多くの反響が寄せられています。