超簡単＆飽きのこない味！ おかずにもおやつにもなる「さつまいも」の美味しい食べ方

3児の母で、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）の連載第87回。さんま、栗、きのこ類、梨、柿など、旬の食材がたくさん登場する秋。数ある秋の味覚の中から、今回はさつまいもをより美味しく食べられる簡単レシピをお伝えします。

さつまいもは、収穫後に貯蔵されるため、通年スーパーなどで売られていますが、さつまいもの旬は9月〜12月頃といわれています。定番の食べ方は、焼き芋やさつまいもご飯などですが、ちゃんちー家ではちょっと違う食べ方が家族に好評なんだとか。おすすめレシピを教えてもらったので、この機会にさつまいも料理のレパートリーを増やしてみては？

万能！心にも体にもやさしい秋の味覚

急に寒くなり、グッと秋を感じる季節になってきました。朝晩のひんやりした空気に、温かいスープや出来立てのあったかごはんが恋しくなりますね。

この季節になると毎年恋しくなる食材のひとつが「さつまいも」。調理法によって、ほくほく・ねっとり・カリッと……いろいろな食感を楽しめるのも魅力です。

食物繊維やビタミンCも豊富で、心にも体にもやさしい秋の味覚。自然な甘みがあるからこそ、シンプルな味付けでもしみじみと美味しさを感じ、老若男女問わず好まれる魅力のひとつでしょうか。

さつまいもというと、スイートポテトや大学いもなどのスイーツ作りに使うイメージが強いかもしれませんが、実はしっかりおかずにもなる万能食材。主菜にも副菜にも使えて頼れる存在なんです。

今回はそんな旬のさつまいもをチーズの旨みで楽しむ「カリッとガレット」にしてみました。外は香ばしくカリッと、中はほくほく。粉チーズで旨みと香りをプラスし、さらにピザ用チーズをのせて焼き、カリカリ食感に。チーズの塩気がほどよく、飽きのこない味わいで、我が家では家族みんなで取り合いになるおかずです。

作り方はとってもシンプルで切って、混ぜて、焼くだけ。余裕があればお子さんと一緒に「これくらいの太さかな？」なんて話しながら作るのも楽しい時間になりそうです。

これを書いている今、去年までの9年間、毎年秋になると子どもたちが保育園の芋掘りで持ち帰ってきたさつまいもで「よく一緒に作ってたなぁ〜」と思い出しました。今年から末っ子が小学生になったので、小さな手で泥だらけのさつまいもを抱えて帰ってくる姿ももう見られず、ちょっと寂しいような、でも成長がうれしいような、そんな季節の変わり目です（笑）。

さつまいもが美味しいこれからの季節、旬の恵みを感じながら食べられる、さつまいものガレットぜひお試しくださいね。

カリッと「さつまいもガレット」の作り方

〈材料〉4人分

・さつまいも 1本（約350g）

・粉チーズ 大さじ3くらい

・ピザ用チーズ ふたつかみくらい

・片栗粉 大さじ1/2

〈作り方〉

【1】さつまいもは千切りより少し太めの細切りに切り、さっと水にさらしたら粉チーズ→片栗粉の順に加えてその都度さつまいもに絡める。皮はお好みで剥いても剥かなくてもOK。

【2】ピザ用チーズを加えて混ぜ合わせたら、油を敷いたフライパンに広げて両面焼き色がつくまで焼く。

【3】両面焼き色がついてカリッとしたら完成。お好みでケチャップをつけて召し上がれ。

焼きたてをハフハフ頬張るのも最高ですが、冷めても美味しいのでおやつにもおすすめ。ケチャップを添えればおかず感があり、はちみつをたらせばスイーツ感を楽しめます。

