JujuがフォーミュラEテストでジャガーに

ジャガーTCSレーシングは、現地時間の10月31日にスペインのバレンシアで行われるABB FIAフォーミュラE世界選手権2025/2026シーズンの『オールウーマンテスト』でのドライバーに、野田樹潤とジェイミー・チャドウィックを起用することを発表した。

【画像】Jujuとともに選ばれたジェイミー・チャドウィック選手とジャガーのフォーミュラEマシン 全6枚

『Juju』の愛称で知られる野田樹潤選手は、スーパーフォーミュラの第一線で活躍し、国際的なモータースポーツ界で急速な成長を続けている、女性の活躍を牽引する日本のスタードライバーである。



ジャガーTCSレーシングのフォーミュラE『オールウーマンテスト』ドライバーに起用されたJUJUこと野田樹潤選手。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

2006年、東京生まれの野田選手は3歳でカートを始め、9歳で日本国内のシングルシーターレースに挑戦するなど、幼少期よりモーターレーシングに情熱を注いできた。

2019年にはルーカスオイル・ウィンターレースシリーズで公式競技にデビューを果たし、2020年のF4デンマーク選手権では初優勝と総合6位を獲得するなど目覚ましい活躍を見せた。

その後、Wシリーズやユーロフォーミュラ・オープンなど、さまざまなシリーズでキャリアを築き、2024年には日本のフォーミュラ選手権の最高峰スーパーフォーミュラにTGMグランプリより参戦。史上最年少にして初の日本人女性ドライバーとなる歴史的快挙を成し遂げた。

チャドウィック選手は、インディNXT（旧インディライツ）やスポーツカーシリーズでの輝かしいキャリアを誇り、英国で最も多くのタイトルを勝ち取り、ジャガーのフォーミュラEマシン『ジャガーIタイプ7』のドライブ経験も豊富な女性ドライバーである。