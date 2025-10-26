ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤¬¸÷¤Ã¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¡¡ÖºÓÇÛ¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡×¤Èºå¿À¸µ´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£±¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤Ë¿¹²¼¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢º´Æ£µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤¬£·²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢µÚÀî¡¢ÀÐ°æ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿²÷¾¡¡£ºå¿À¸µ´ÆÆÄ¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÆ£ÅÄÊ¿»á¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¤È¸À¤¨¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²£¸»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅçÅÄ¤ò¡¢¡Ö£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤Ê¤éº¸Íã¤Ë¤Ï¹â»û¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢Â¼¾å¤ÈÍ¸¶¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤ÇÀÜÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¹â»û¤ò£Ä£È¤Ë²ó¤·¡¢ÅçÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÈ´¤Æ¤¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²óÌµ»à¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿µÚÀî¤¬¡¢ÌøÄ®¤Ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÈôµå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÂÇ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤òÅçÅÄ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÊáµå¡£È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌµ»àÆóÎÝ¤Ç£´ÈÖ¡¦¶áÆ£¤ò·Þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂåÂÇ¡¦»³Àî¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤ÇµÚÀî¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï½éµå¤Î³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤¬¥Ü¡¼¥ëµå¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯£³µåÌÜ¤ÏÍ¶¤¤µå¤Î³°³ÑÄã¤á¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£¤³¤ì¤ò»³Àî¤¬È¿±þ¤»¤º¤Ë¸«Á÷¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ëµå¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤»¤º¤Ë£´¡¢£µµåÌÜ¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ØÂ³¤±¤Æ»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¡£
¡¡Áö¼Ô¤ò¤¿¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¡Ö»³Àî¤«Â³¤¯ÌîÂ¼¤Ç£±¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦Â¼¾å¤Î¸«¶Ë¤á¤â¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï½é²ó¤ËÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¸å¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££¶²ó¤ò½ª¤¨¤Æ£±£°£³µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤é¤·¤¯¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤ëÍÍ»Ò¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼·²ó¤ÎÂ³Åê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â£²£´Ç¯¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤À¤±¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½éÀï¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¢¤ëÀè¾¡¤À¤Ã¤¿¡£