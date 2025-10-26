懐かしくて新しい！DIP IN CHOCOLATE×Angel Blueの最旬コラボコレクション

2000年代に一世を風靡した人気ティーンブランド「Angel Blue（エンジェルブルー）」と、ZOZOTOWN発の新鋭ブランド「DIP IN CHOCOLATE（ディップ イン チョコレート）」が、ついに夢のコラボを実現♡ 懐かしさとトレンドが融合した限定コレクションが、2025年10月24日よりZOZOTOWNで販売開始されます。世代を超えて愛される“Y2Kポップ”な世界観をまとって、秋冬ファッションをもっと可愛くアップデートしませんか？

Angel Blue×DIP IN CHOCOLATEの特別コラボが実現！

「DIP IN CHOCOLATE」は、モードやストリートをベースに“可愛い・かっこいい・キレイ”の枠にとらわれない自由なスタイルを提案するブランド。

今回の「Angel Blue」とのコラボでは、2000年代のポップカルチャーを象徴する“ナカムラくん”のキャラクターを、DIPならではの洗練デザインで再構築。

Y2Kトレンドを取り入れたデザインで、当時を知る大人世代にも、今のティーンにも響くラインナップとなっています。

ブラデリスニューヨークから新作ベロアインナー登場♡秋冬の上品ボディメイク

ラインナップ紹介♡Y2Kムード全開の限定アイテム

フロント刺繍＆バックプリントTシャツ

価格：5,280円

トレンドのオーバーサイズTにナカムラくんを刺繍。デニムにもスカートにも合わせやすい万能アイテム。

プリントビッグスウェット

価格：6,380円

板チョコ×ナカムラくんのプリントが目を引くビッグスウェット。1枚でワンピ風にも着られるルーズシルエットが魅力。

トラックジャージセットアップ フリルジャケット/パンツ

価格：7,480円/価格：6,380円

フリル×ロゴ×ナカムラくんの絶妙なバランスがポイント。スポーティーで“推し活”にもぴったり♪

ハイネックリブトップス

価格：4,180円

さりげないロゴ入りのシンプルデザイン。大人も取り入れやすく、レイヤードにも最適です。

※価格はすべて税込。2025年10月24日よりZOZOTOWN限定で販売開始。

懐かしさと今っぽさを両立したコラボ♡

2000年代のキュートなエッセンスと、現代のモード感が見事に融合した今回のコレクション。懐かしいのに新しい、そんな“ときめき”を感じさせてくれる特別なアイテムばかりです。

DIP IN CHOCOLATE×Angel Blueのコラボで、あなたらしいY2Kスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか？♡