üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè21²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é4Ç¯¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÏË³¼Ú¶âÊë¤é¤·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¥·¥¸¥ßÇä¤ê¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤ë¥È¥¤Ï¡¢¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤Ç¤¢¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¡¢¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ËÉ×ºÊ¤«¤é¾¾¹¾¤Ë³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾¹¾½é¤Î³°¹ñ¿Í¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÁ¥Ãå¤¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£