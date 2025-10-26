「ミス東大コンテスト2020」でグランプリに輝いた、タレントの神谷明采（あさ）さん（25）が、10月25日までにインスタグラムを更新。姉妹4人の写真を披露し、ネット上で話題となっている。



【写真】「全員綺麗」「無敵の四姉妹」ミス東大の美人4姉妹ショット

神谷さんは「4姉妹で@dazzlin_officialのモデルをさせて頂きました」と、ファッションブランド「dazzlin」のモデルを姉妹4人で務めたことを報告。「感無量、親孝行も出来たかな」と喜びをつづった。



SNSでは「全員綺麗」「無敵の4姉妹ですね！」「それぞれ違う良さがあるからこそ、こうやってモデルができるんだと思う」「これだけそろうと珍しくもあるね」「すばらしい」などのコメントがあった。



神谷さんは、2000年4月19日生まれ、埼玉県出身。東京大学に進学後、1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリ受賞後、翌年春には日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」でもグランプリを受賞。現在は大学院に進んでおり、東京大学公共政策大学院経済政策コース在学中。