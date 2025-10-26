人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気で楽しく暮らすための知識をご紹介します。

食事の時間を充実させる

シニアがケガをして救急車で運ばれることは少なくありません。ケガで目立つのが骨折です。加齢とともに骨密度が低下して骨の強度が低下することも影響し、転倒などの比較的軽い力でも骨折してしまうのです。

女性の場合、女性ホルモンの減少が引き金となって骨密度が急激に低くなるため、50代で骨粗しょう症レベルになってしまう人もいます。

じつは、骨粗しょう症患者の８割を女性が占めています。がんや心筋梗塞のように直接命に関わる病気ではありませんが、要介護状態になってしまうケースも多いので、油断禁物でしょう。

とくに危険なのが大腿骨頸部（だいたいこつけいぶ）骨折で、治癒までにかなりの時間を要しますし、寝たきりの生活が続くケースもあります。年間10万件ほど発生していますが、ほとんどの患者さんが60歳以上のシニアです。

予防にはカルシウムの摂取が大切です。ところが、カルシウムは体内に吸収されにくい物質で、吸収率が高いといわれている牛乳でも40％ほど。

ビタミンDとビタミンK、マグネシウム

そこで、効率よくカルシウムを摂取する工夫が必要になります。それがビタミンDとビタミンK、マグネシウムも摂取することです。ビタミンDには腸がカルシウムを吸収するのを助ける、排出されようとしているカルシウムを尿から再吸収する、骨形成を促す……などの働きがあります。

ビタミンKには骨からカルシウムが溶け出すのを防ぐ働きがあり、マグネシウムには骨の代謝を促して新しいカルシウムを沈着させる働きがあります。

ビタミンDは鰯、鮭、鰻、卵黄などに、ビタミンKやマグネシウムは納豆、パセリ、シソなどに多く含まれているため、これらの食材をカルシウム含有量の多い牛乳やチーズ、小松菜、豆腐などと一緒に食べるといいでしょう。

これらの成分とは逆に、リンやアルコールにはカルシウムの吸収を妨げる働きがあります。そこで、いつまでも骨を元気に保ちたいなら、スナック菓子やインスタント食品、アルコール類などはなるべく控えてほしいものです。