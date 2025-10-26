自維連立、早くもスピード離婚の危機…自民ベテラン「定数削減は維新に協力するふりして…」維新古株「ふたりの青年将校を止めたれや」

10月20日に連立政権の合意書を交わした自民党と日本維新の会。その交渉期間はわずか11日だった。26年連れ添った公明党との「熟年離婚」に続き、永田町関係者を驚かせたこの「スピード結婚」だが、実は「スピード離婚」につながる火種も抱えている。ジャーナリストの長島重治氏が同床異夢の“偽装結婚”の実態に迫った。

【画像】きっかけは１通のショートメッセージ…自維連立のキーマン

「公明、大変だと思うけど、がんばってください」

「公明、大変だと思うけど、がんばってください」

旧知の知人をただ励ますつもりで送った何げないメールが、この国に新たな連立政権を誕生させるきっかけになった。

10月9日。日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長は、長年にわたって交流があった高市早苗・自民党新総裁に携帯電話のショートメッセージを送った。まさに公明党が連立離脱を高市氏に通告する前日だった。

遠藤氏は長年にわたって維新の国会対策委員長を歴任してきた。政党の国会対策委員長は国会日程や審議する法案の順番を各党と交渉する窓口だ。必然的に与野党に限らず他党との人脈が広がる。公明党や創価学会にも独自のパイプを持つ。

「公明が連立離脱なんてありえんやろ？」

「公明、今回は本気なんやないか」

そんな胸騒ぎから高市氏を心配してメールを送った。高市氏とは今年の夏ごろに食事をするなど、連絡を取り合う関係だった。高市氏にしてみれば維新で唯一、つながりがあるのが遠藤氏だった。

遠藤氏のメールから30分後、高市氏が遠藤氏の携帯を鳴らす。

「メールありがとう。公明が連立離脱なんてありえんやろ？ それより維新はどうなん？ 私は維新ともうまくやっていきたい」

高市氏は自公を前提に維新にも「ラブコール」を送ってきた。翌10日には自公党首会談があり、正式に公明から離脱を告げられた。高市氏は改めて遠藤氏に電話した。

「政策の話をしましょう！」

遠藤氏が「うちの政策が実現できるならいいですよ」と応じ、急きょ、自民と維新の交渉が水面下で始まった。

11日～13日の3連休。中日の12日、議員は地元に戻っているため、衆院議員の赤坂宿舎は閑散としていた。２階にある会議室で高市氏と維新の藤田文武共同代表が向き合った。９日の遠藤氏から高市氏へのメールから３日後だった。

藤田氏は会議室に後から入ってきた高市氏の姿に驚いた。維新の政策提言書を抱えていた。その提言書には付箋やマーキングがあり、赤ボールペンでの書き込みもされていた。

維新古株「あの二人の青年将校を止めたれや」

「この人は本気や」

藤田氏はそう受け止めた。公明党も離れ、超少数与党に陥った高市自民党。「何が何でも総理になってやる」という高市氏の気合が藤田氏の心を動かす。初対面の二人の政策協議はこの日だけでも３時間に及んだという。

翌13日には維新の前共同代表の前原誠司氏も赤坂宿舎で高市氏と向き合った。前原氏は高市氏の松下政経塾での後輩だ。後輩から維新の人間関係や吉村氏の性格などを聞き取った。そして、大阪万博閉会日の13日夕方、高市氏は遠藤氏から聞いた吉村氏の携帯番号を鳴らした。

「党首会談をしましょう」

そう呼びかける高市氏にこう応じた。

「15日なら東京に行けます」

15日の党首会談を経て政策協議が加速した。翌16日には赤坂宿舎で藤田氏と高市氏に加えて官房長官に内定していた木原稔氏が夜中の3時過ぎまで協議を続けた。

政策協議が進む一方で、連立政権の形態をめぐって意見が平行線だった。自民との連立に突き進む吉村氏と藤田氏に対し、維新のベテラン勢は「あの二人の青年将校を止めたれや」と冷めた声も行き交った。おもに大阪で府議や市議という形で自民党に所属した経験のあるベテラン勢だ。

維新創設者の松井一郎氏も「あんまり安売りさせるな。連立なんて入ったら自民党に何もかもからめとられて維新は終わるで」

高市氏からは閣僚ポスト二つを打診された、と吉村氏や藤田氏がメディアの取材に認める一方で、16日夕には吉村氏がテレビ出演で軌道修正した。「議員定数の1割削減は絶対条件だ」。そして、その約束が履行されるまでは「閣外協力」にとどめたい。

松井氏や馬場氏ら重鎮勢がブレーキをかけた

それまで絶対条件に掲げたのは「副首都構想」、「社会保障改革」の二つだった。大臣ポストも受けて閣内に入る「フルスペックの連立政権」（藤田氏）を想定していた。

しかし、水面下では別の動きが強まった。ある維新のベテランが打ち明ける。

「自民党をよく知る松井氏や馬場氏ら重鎮勢が、連立にまっしぐらの『吉村・藤田の青年将校コンビ』にブレーキをかけた」。

松井氏が大阪府議時代に都議だったことで長年の盟友である萩生田光一幹事長代行も水面下で交渉に参戦し、政権がより安定する閣内協力を打診したが、維新は閣僚を内閣に出さない閣外協力を選んだ。

あくまで定数削減という約束が果たされなければ、いつでも離脱できる「半身」での政権への参加を選んだ。

「今国会で出来なければ自民と維新はスピード離婚だ」

高市氏と吉村氏は20日、12の政策項目を並べた連立政権の合意書にサインした。総理大臣指名選挙を前日に控えたぎりぎりの交渉だった。

維新は大臣ポストに加えて副大臣・政務官といったポストも取らなかった。そして合意書には「議員定数の削減をこの秋の臨時国会で議員立法案を提出し、成立を目指す」と記した。

吉村氏は「12項目すべてを一気に出来るとは思っていない」と周囲に語る一方で、テレビ出演などで「議員定数削減が改革のセンターピン。秋の国会で必ずやり遂げることが自民党との約束だ」

立憲民主党のベテランはこの項目に注目する。

「これは火種だね。間違いなく政局だ。自民党も他の野党も飲めるはずがない。今国会で出来なければ連立離脱というなら、間違いなく自民と維新はスピード離婚だ」

議員定数の削減は2012年にも当時の民主党政権の野田佳彦総理と自民党の安倍晋三総裁も約束し、野田総理は衆院を解散した。しかし、自民党がその約束を守ることはなかった。

議員の定数を削減するということは身分を失わせることだ。「自民党が飲むはずがない。維新は絶対にだまされる」。当時を知る立憲のベテランたちは口をそろえる。

比例区だけを削る維新案に公明党や共産党は猛反発

さらに、吉村氏は1割削減を衆院の比例区削減で求めている。衆院は小選挙区比例代表並立制で定数465のうち、小選挙区289、比例区176。比例176から定数の1割を50として引くなら126になる。

個人名を書いて1選挙区から一人しか当選できない小選挙区は大政党有利だが、政党名で投票できる比例区は小中政党にとって有利だ。

元々は1994年の平成の政治改革のときに、政権交代可能な二大政党制への移行を想定して小選挙区制の導入を決めた。そのとき、中小政党のために比例区制度も織り交ぜるということで小選挙区300、比例200で定数500、という３：２の配分が決められた。

そんな経緯があるため、比例区だけを削る維新案に公明党や共産党は猛反発する。参政党やチームみらいという新興政党も反対を表明している。

みらいの安野貴博代表は「私みたいなスタートアップは消える。政治の世界の新陳代謝を低下させる」と真っ向から反対の論陣をはっている。さらに安野氏は続ける。

比例復活が問題なら、定数削減でなく制度変更すればいい

「身を切る改革というなら、議員定数削減ではなくて議員の歳費（給与）を削ればいい。比例復活のゾンビ議員が問題なら、定数削減ではなく制度を変更すればいい」

いずれもごもっともだ、という正論だろう。「身を切る改革」で議員定数削減するというのは維新の看板政策だ。2011年には大阪府議会の定数を118から88に2割削減した。吉村氏らは「維新の原点だ」と胸をはるが、その後の大阪府議会はどうなっただろうか？

中選挙区に近かった制度が、一つの選挙区から一人しか当選しない小選挙区が全体の7割程度まで激増した。一つの選挙区から数人が当選する中選挙区制度と違って、少選挙区だと1位の候補だけが当選していくため、そのときの支持率次第では一つの政党が大勝することもある。

2015年の府議選では定数88のうち50議席以上を維新が占めて、一人勝ちだった。つまり、「身を切る改革」を掲げつつ、結果的には自分たちに有利な選挙制度に変わっただけのようにもみえるのだ。

自民党内でも選挙制度を検討している「選挙制度調査会」の逢沢一郎会長は16日には自身のX（ツイッター）で「身を切る改革イコール議員定数削減ではない。自民、維新でいきなり削減は論外です」と批判した。逢沢氏は与野党で選挙制度を協議する「選挙制度協議会」の座長でもある。

これまで国会の慣習として、国会議員の身分に関わる選挙制度や議員定数は与野党の合意を前提にしてきた。今回の自民と維新の約束を本当に今国会で果たすには、野党の反対を押しのけ、自民党内の反対も押さえつけないといけない。高市総理はまず逢沢氏を更迭しないと始まらないだろう。

さらに、自民と維新は衆参両院で少数与党だ。衆院で2議席、参院で5議席足りないため、他の野党からの協力がなければ定数削減の法案は通せない。

自民ベテラン「維新に協力するふりをして廃案にして、その後はうやむやに」

「維新に協力するふりをして廃案にして、その後はうやむやにするしかないだろう」

自民のベテランはそのようにささやく。同床異夢の自民・維新連立政権だ。強固な選挙協力を前提に26年も続いた自公連立とは何もかもが違う。ただただ脆弱だ。

選挙区調整もできないから、衆院解散でもあれば、同じ選挙区で戦う自民議員と維新議員もケンカになるだろう。さらに年内の議員定数削減という難問がたちはだかる。自民ベテランはこうささやいている。

「お互いをよく知らず、スピード結婚したんだから、スピード離婚もやむをえないよ」

取材・文／長島重治