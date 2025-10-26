＜速報＞“最強ジャパン”と無敗・米国の準決勝スタート 竹田麗央が1番パーで先制
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の最終日が開幕した。予選プールBを2位で通過したチームジャパンは、準決勝でプールAを無敗で勝ち上がった米国と激突。竹田麗央VSエンジェル・インのシングルス1が午前7時に1番パー4からスタートした。
〈スイング写真〉完璧フェード連発！ 世界の竹田麗央はこう飛ばす
竹田はティショットでフェアウェイをとらえると、2打目はグリーン手前にオン。約5メートルのバーディパットはわずかにショートしたが、インがパーをセーブできず、竹田が幸先良く1UPとなった。7時10分からのシングルス2は山下美夢有VSヤーリミ・ノー。マッチ3はフォアサム（1つのボールをペアが交互に打つ）形式のマッチ3は古江彩佳＆西郷真央がリリア・ヴ＆ローレン・コフリンと戦う。プールB首位通過の世界選抜はオーストラリアと準決勝で激突。日本が米国に勝利した場合、世界選抜VSオーストラリアの勝者と決勝で戦う。最終日は午前中に準決勝2試合、午後に決勝および3位決定戦を行う。いずれもシングルスのストローク方式2試合とフォアサム方式（2人で一つのボールを使ってプレー）1試合で計3試合を行い、先に2勝したチームの勝利となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
