¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡ÈÌ±Â²°áÁõ¡É¤ÎÈþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ËµÓ¸÷
¡¡25Æü¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¦¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖSAIKO x LUSH vol.2¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ì±Â²°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿Èþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡£¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦±é½Ð¤ÈÈþËÆ¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ±Â²°áÁõ¤ÎÈþ½÷¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé6²óÀï¡£µÜÀîÎµÀ®¡ÊÆôºêµµÃ«¡Ë¤¬¥¢¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥¯¥ë¥¿¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ò3-0¡Ê59-55¡¢59-55¡¢58-56¡Ë¤ÎÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤Î¤³¤È¡£1¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÉáÃÊÆüËÜ¤Ç¸«¤ë¸÷·Ê¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¾ì¤Ï¥¥ë¥®¥¹¡£Ïª½ÐÂ¿¤á¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Çò¤ÈÀÖ¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¾åÉÊ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤¿ABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÉÊ¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥¢¥¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¶½¹Ô¤Î1ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé7°Ì¡¿OPBF¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì¤ÎµµÅÄµþÇ·²ð¡ÊMR¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£10¥é¥¦¥ó¥É¤ÎËö¤ËÈ½Äê3-0¤ÇÆ²¡¹¤Î¾¡Íø¤ÇÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò±é¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢°ì³¬µé°Ê¾å½Å¤¤·ÀÌóÂÎ½Å¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Ä´À°Æñ¤Îµ¤ÇÛ¤âÉº¤Ã¤¿¥«¥·¥á¥í¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¤ª¤è¤½8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£