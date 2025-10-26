◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

試合前には記者会見が行われ、ブルージェイズのシュナイダー監督は、ドジャースタジアムでの第３戦（日本時間２８日）先発をＭ・シャーザー（４１）、第４戦（同２９日）をＳ・ビーバーで決定したと発表した。

シャーザーはサイ・ヤング賞３度（１３、１６、１７年）受賞のレジェンド。タイガース（１２年）、ナショナルズ（１９年）、レンジャーズ（２３年）に続いて４球団目（５度目）でのワールドシリーズ先発登板になる。

「十分なモチベーションはある。自分は勝つためにここにいるし、チーム全員が同じ気持ちだ。それだけを考えている」とシャーザー。ドジャース相手とあって「まさにチェスのようなものだ。相手も手を打つし、こちらも打つ。それが野球だ。長年プレーしてきて、相手がどう攻めてくるか、自分がどう攻めるかは理解している。結局は基本に立ち返る。ストライクを取って勝負すること。難しく考えすぎず、シンプルにやる方がうまくいく」と話した。

第３戦先発を告げられた時は「最高の気分だった。子供の頃からこの瞬間を夢見てきた。再びこの舞台に戻ってこられるのは幸運だ。このチームには初めてのワールドシリーズを迎える選手もいる。この機会を大切にしている。ボールを託されることが何よりの名誉だ」。勝利投手になればナショナルズ時代の１９年以来、２勝目。シリーズを制覇すると、ナショナルズ、２３年レンジャーズに続いて自身３度目の世界一になる。