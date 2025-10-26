◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

試合前練習中には大谷がキャッチボールで調整。先発する２８日（同２９日）の本拠地での第４戦へ向けてボールを投げ込んだ。第１戦で登板のなかった佐々木朗希投手（２３）は救援陣とともに体を動かし、キャッチボールなどを行って準備をした。

カナダ・トロントの敵地・ロジャーズセンターだが、一塁側のスタンドには日本語の幕を持つ男性がいた。幕に書かれた文字は「上関町立上関小中一貫校 かみのせき学苑」。山口県にある学校の名前が書かれていた。

幕を持っていたのはトロント出身のパトリックさん（５８）。同校の職員だといい、ワールドシリーズ観戦のために休暇を取ってふるさとまで飛びだったという。日本在住は２４年で日本語もぺらぺら。試合前とあって大谷、山本、朗希らのサインをゲットすることはできなかったが、たまたま居合わせた中島トレーナーのサインをゲットし「これで校長に見せられる！」とうれしそうに声を張り上げていた。