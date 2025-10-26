

東京大学も世界の大学ランキングでは26位にとどまる。しかし、日本人の感覚に近い「別のランキング」も存在する。2つのランキングの違いから、日本の低迷が続く理由が見えてきた（撮影：梅谷秀司）

イギリスの教育誌による最新の「世界大学ランキング」では、1位から10位までがアメリカとイギリスの大学だけで占められた。トップ100を見ると、中国の大学がいくつも登場する。一方、日本の大学は2校のみだ。

ところが、同ランキングの「プレステージ（威信）によるランクづけ」では日本の大学の順位が高くなる。日本国内における日本の大学の評価も「プレステージによるランクづけ」に近い。プレステージが高く評価されすぎることが、さまざまのバイアスを生む原因になっているのではないか――。野口悠紀雄氏による連載第158回。

トップ100の半分近くがアメリカとイギリス

イギリスの教育誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」（THE）は10月9日、2026年版の世界大学ランキングを発表した。アメリカとイギリスが上位をほぼ独占している。トップ10を見ると、アメリカが7校、イギリス3校だ。この状況は毎年ほぼ変わらない。

11位以降を見ても、アメリカとイギリスが多い。アメリカは、11〜20位が6校、21〜30位が5校、31〜40位が1校、41〜50位が4校、51〜60位が1校、61〜70位が3校、71〜80位が4校、81〜90位が2校、91〜100位が2校なので、結局100位までに35校ある。

イギリスは、11〜20位がゼロ、21〜30位が2校、31〜40位が1校、41〜50位がゼロ、51〜60位が2校、61〜70位がゼロ、71〜80位が1校、81〜90位が1校、91〜100位が1校で、100位以内が11校となっている。

両国を合計すると46校で、上位100校の半分近くになる。

11位以降には、中国の大学が登場する。とくに清華大学（12位）と北京大学（13位）は教育・研究の両面で高い評価を得ている。それに続いて、50位までに3校、100位までにさらに2校の中国大学がある（100位以内に計7校）。

また香港では、香港大学が33位、香港中文大学が41位だ。これらに続いて、100位までにさらに3校がある（100位以内に計5校）。シンガポールは、シンガポール国立大学（17位）と南洋理工大学（31位）が100位内に登場する。人口当たりで見れば、香港とシンガポールの大学の充実ぶりは驚くほかはない。



結局、以上の5カ国・地域だけで、上位100校のうち半数を超える60校があることになる。

これに対して、日本で100位内に入る大学は東京大学と京都大学の2校のみ。東大は前年の28位から順位を上げたものの、26位にとどまっている。日本は大学レベルの教育において世界の水準に明らかに後れを取っている。

なお、この調査はトランプ政権による研究費締め付けの影響がまだ表われていない時点で行われた。その影響がこのランキングにどのような影響を与えるのか、まだ不確定なところが多い。

日本の大学が上位に入った「もう1つのランキング」

THEの評価には、以上で紹介した「総合評価」以外に、「プレステージによるランクづけ」というものがある。研究・教育活動においては「評判」も重要な役割を果たしているとの認識によるものだ。この結果は、「総合評価」とは明らかに異なる傾向を示している。

2026年版にはこの評価は含まれていないので、2025年版を見ると、アメリカの大学の1位と2位は、「総合評価」ではマサチューセッツ工科大学（MIT）とハーバード大学であるが、「プレステージによるランクづけ」ではハーバード、MITとなり、順位が逆転する。



日本の大学の「プレステージによるランクづけ」は、東大が世界10位、京大が同24位、東北大学が同87位となっている。この順位は「総合評価」での順位に比べて明らかに高い。

「プレステージによるランクづけ」では、どちらかというと、歴史のある伝統的な大学の評価が高くなっているように思われる。プレステージをどのように測定するかは「教育・研究に関して専門家の投票によって決めた」と説明されているのだが、詳細な内容は明らかでない。また、「総合評価」のスコアリングとズレる理由も説明されていない。

以下は筆者の想像だが、日本人が日本の大学を評価する場合、THEの「プレステージによるランクづけ」と似た評価が行われているのではないだろうか。そして、この評価では単に「歴史がある」というだけでなく、「入学試験が難しく、簡単には入学できない」ということが重要な影響を与えていると思われる。

さらに言えば、これが卒業後に大企業や官庁に就職する際の評価基準になっているのではないか。筆者は「日本における大学の価値はこのようなものではないか」と昔から考えていたのだが、それがTHEのプレステージによるランキングによって見事に表わされているように思う。



つまり、日本の大学は「そこで学んだ内容が重要である」というよりは、「入試が難しいため、そこに入学すること自体に価値がある」と見なされていることになる。

このように解釈すると、さまざまなことがよく理解できる。 日本企業に改革への意欲が乏しいことも、受験競争がいつになっても収まらないことも、つじつまが合うのだ。

「デジタル敗戦」から脱却できない日本の問題点

いうまでもなく、大学における研究・教育はその国の経済力に大きな影響を与える。日本とイギリスは、総人口ではあまり大きな差はないが、世界トップクラス大学の数には大きな差がある。

そしてこれは、イギリスが製造業を脱して、高度な金融業などの新しい産業で高い生産性を上げていることと深い関係がある。アメリカで高度な情報通信産業が発展し、高い生産性を誇るのも、トップクラスの大学が多いからだ。



それに対して、日本は「デジタル敗戦」といわれる状態から脱却できない。これは新しい分野での人材が十分に養成されていないことによるものだが、そうなる原因は日本の企業が学業成績ではなく、大学のプレステージによって採用を決めているからではないだろうか。

そのため、企業の構成員は自分の会社を新しい経済に向けて変革する意欲が乏しい。かつてはそれでもよかったのだが、変化のスピードが速くなった現代では対応できない。これが日本の立ち遅れを引き起こした基本的要因だ。

対して、アメリカもイギリスも新しい産業構造に転換してきた。そして、経済を牽引する産業もいまや製造業ではない。イギリスでは高度な金融産業が、アメリカではITなどの情報産業が、著しい伸びを示している。これらが新しい経済活動を生んでいるのだ。

日本が「プレステージで評価する国」から「実質を評価する国」へと転換できるかどうか――。それこそが教育改革の核心であり、産業構造転換の成否を左右する最大の課題だ。

（野口 悠紀雄 ： 一橋大学名誉教授）