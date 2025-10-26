白米が止まらない...人気スーパー・北野エースで買える激うま「ご飯のお供」3選

こだわりの食品を豊富に取りそろえる人気スーパー・北野エース。見ているだけでもワクワクしてしまう、オリジナル商品や珍しい商品がずらりと並びます。

今回は、白ご飯が止まらなくなるおすすめのご飯のお供を３つ紹介。サッとご飯が食べたい時や、おにぎりなどにもおすすめですよ。

これぞまさにご飯泥棒だわ...

●からし明太子高菜（399円）

九州産の高菜とぷちぷち食感の明太子を一緒に炒めた、ピリ辛でおいしい逸品。白ご飯だけでなく、ラーメン、チャーハン、パスタなどいろいろな食材と組み合わせてもおいしいのでおすすめです。

SNSでは「うおおおおごはん止まんねえええ！！！！」「辛子明太高菜がレジェンドすぎる。販売が終わるその日までリピーターになる所存です」「おにぎりにしたら最高だった」といった感想が。一度食べたらハマること間違いなしです。

●サバみそラー油（539円）

国産のサバフレークに、信州のこし味噌とラー油をあわせた日本人にはたまらない組み合わせ。隠し味に豆板醤が使用されていて、味にさらに深みを生み出しています。ご飯にかけるだけでなく、ポテトサラダやゆで卵などにのせておつまみにもぴったりです。

「おいしすぎてすぐなくなりそう...」「蒸し野菜にのせて食べるのが本当においしいの」「ごはんが進んで進んで止まりません」とSNSでも話題ですよ。

●サムライ贅沢ふりかけ（1296円）

「全国ふりかけグランプリ2024」で金賞を受賞した、のりの香りやあられの香ばしさがたまらないふりかけ。一番摘みの有明海苔や高級青のり、ごま、あられなど、オーソドックスな素材でありながら、それぞれの旨味が最大限に活かされています。

SNSには「家族みんなが絶賛するほどおいしかった」「このふりかけ優勝すぎるわ...」「そりゃみんながおすすめするわ！っていうおいしさ」といった感想が上がっています。少しお高いですが、その価値が十分にあるやみつき必至のふりかけです。

北野エースのご飯のお供は、全国から厳選されたおいしさお墨付きのものばかりでグルメさんにぴったりです。瓶入りやパウチタイプなどストックしておきやすいので、気になった商品はぜひ試してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部