水森亜土×KNT365、“エモかわいい”新作バッグが登場！エコで使える4アイテムがラインナップ
世代を超えて愛される水森亜土さんとアースフレンドリーなライフスタイルブランド「KNT365(ケイエヌティーさんろくご)」とのコラボレーション第2弾が登場した。
【画像】コラボアイテムをもっと見る
■第2弾で進化した4つのバッグシリーズ
好評だった第1弾から、さらにパワーアップして登場した今回のコレクション。Knittyシリーズから新柄や新色が登場するほか、Co-Knittyシリーズにもポップでガーリーな亜土ちゃんの世界観を映し込んだデザインを展開している。
■「Fourty Artist Edition」(8250円)
まるで絵本から飛び出したような女の子のイラストをあしらった、やわらかなピンクのショルダーバッグ。多色使いのアートピースのような存在感が、持つ人のセンスをさりげなく主張してくれる。
■「Co-Knitty Artist Edition」(7700円)
ハートをぎゅっと抱きしめる女の子が主役に。添えられた「LOVE and PEACE」のメッセージが、忙しい毎日にそっと優しさを運んでくれる。底マチがしっかりあるから見た目以上の収納力があり、さらに小さく折りたたむこともできるという機能性の高さ。ランチタイムの外出や、ちょっとそこまでのお買い物に最適なサイズ感。
■「Mam Artist Edition」(8250円)
KNT365の中で最大容量を誇る「Mam」の実力は、まさに頼もしいの一言。通勤・通学から一泊二日の旅行、マザーズバッグまで幅広く活躍する。お花に囲まれて仲良く過ごす女の子と男の子の姿がなんともほほえましい。シンプルなブラウンの配色だから、カジュアルからきれいめまで、大人のコーディネートにも自然になじんでくれる。
■「Knitty Artist Edition」(7700円)
「come fly to me」というメッセージとともに、ほのぼのとしたキャラクターたちがデザインされている万能選手「Knitty」。A4書類も入る絶妙なサイズ感は、通勤にもプライベートにも使えて、毎日のお出かけに遊び心をプラスしてくれるはず。
実はこのコラボバッグ、すべてリサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸で作られている。さらに大阪の自社工場を中心とした国内生産により、環境への配慮と品質へのこだわりが、しっかりと両立されている。
■原宿の新店舗とオンラインで販売スタート！
実物を見て、触って、確かめたい--そんな声に応えて、2025年10月21日から原宿の旗艦店「THE KNT365 HOUSE」での販売がスタート。2025年9月30日にオープンしたばかりの新店舗は、ブランドの世界観をたっぷりと体感できる特別な空間になっている。実際にバッグを手に取って、サイズ感や質感を確認できるのは実店舗ならではの醍醐味。もちろん、オンラインショップでも購入可能。まず店舗で実物をチェックしてから、家でゆっくりオンライン注文するのもおすすめだ。
【THE KNT365 HOUSE】
住所：東京都渋谷区神宮前6-17-14 六英ビル1F
営業時間：10時〜19時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】コラボアイテムをもっと見る
■第2弾で進化した4つのバッグシリーズ
好評だった第1弾から、さらにパワーアップして登場した今回のコレクション。Knittyシリーズから新柄や新色が登場するほか、Co-Knittyシリーズにもポップでガーリーな亜土ちゃんの世界観を映し込んだデザインを展開している。
まるで絵本から飛び出したような女の子のイラストをあしらった、やわらかなピンクのショルダーバッグ。多色使いのアートピースのような存在感が、持つ人のセンスをさりげなく主張してくれる。
■「Co-Knitty Artist Edition」(7700円)
ハートをぎゅっと抱きしめる女の子が主役に。添えられた「LOVE and PEACE」のメッセージが、忙しい毎日にそっと優しさを運んでくれる。底マチがしっかりあるから見た目以上の収納力があり、さらに小さく折りたたむこともできるという機能性の高さ。ランチタイムの外出や、ちょっとそこまでのお買い物に最適なサイズ感。
■「Mam Artist Edition」(8250円)
KNT365の中で最大容量を誇る「Mam」の実力は、まさに頼もしいの一言。通勤・通学から一泊二日の旅行、マザーズバッグまで幅広く活躍する。お花に囲まれて仲良く過ごす女の子と男の子の姿がなんともほほえましい。シンプルなブラウンの配色だから、カジュアルからきれいめまで、大人のコーディネートにも自然になじんでくれる。
■「Knitty Artist Edition」(7700円)
「come fly to me」というメッセージとともに、ほのぼのとしたキャラクターたちがデザインされている万能選手「Knitty」。A4書類も入る絶妙なサイズ感は、通勤にもプライベートにも使えて、毎日のお出かけに遊び心をプラスしてくれるはず。
実はこのコラボバッグ、すべてリサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸で作られている。さらに大阪の自社工場を中心とした国内生産により、環境への配慮と品質へのこだわりが、しっかりと両立されている。
■原宿の新店舗とオンラインで販売スタート！
実物を見て、触って、確かめたい--そんな声に応えて、2025年10月21日から原宿の旗艦店「THE KNT365 HOUSE」での販売がスタート。2025年9月30日にオープンしたばかりの新店舗は、ブランドの世界観をたっぷりと体感できる特別な空間になっている。実際にバッグを手に取って、サイズ感や質感を確認できるのは実店舗ならではの醍醐味。もちろん、オンラインショップでも購入可能。まず店舗で実物をチェックしてから、家でゆっくりオンライン注文するのもおすすめだ。
【THE KNT365 HOUSE】
住所：東京都渋谷区神宮前6-17-14 六英ビル1F
営業時間：10時〜19時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。