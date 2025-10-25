この記事は2025年5月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。

軽量コンパクトな小型ブロワーは洗車後の水滴飛ばしやホコリ掃除など、幅広い用途で使える便利なアイテムです。しかし、数多くのメーカーからさまざまなモデルの小型ブロワーが販売されているので、どれを購入すれば良いのか、迷ってしまいますよね。

そこで今回は、ポケットに収まるほどのコンパクトサイズながら、パワフル風速で水滴やホコリを吹き飛ばす、SPICERR（スパイサー）の「ポケッタブルジェットファン SJU-1」を紹介します。

130,000回転/分のパワフル風速で水滴やホコリを一瞬で吹き飛ばしてくれる

「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファン。

商品重量は306gと軽量で、ポケットに収まる手のひらサイズのコンパクト設計ながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、水滴やホコリを一瞬で吹き飛ばすことができます。

「ポケッタブルジェットファン SJU-1」には5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられ、回転速度は弱・中・強の3段階に切り替えが可能なので、最適な風量を手軽に調整できます。

また、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、扱いやすさと長時間の使用を両立。USB Type-Cの充電式で、必要なときにどこでも気軽に使用することができるのも嬉しいポイントです。

家の中からアウトドアまで幅広い場面で活躍

「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、落ち葉の掃き掃除やPC用キーボードの隙間に入ったホコリ飛ばしなどの日々の掃除はもちろん、バイクや車、自転車などを洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。

また、火おこしやアウトドアグッズの空気入れ、花粉の時期は体についた花粉を落とすことも可能なのも◎です。

どこでも手軽に洗車や掃除ができる小型ブロワーをお探しの方は、軽量コンパクト設計でパワフル風速の「ポケッタブルジェットファン SJU-1」を是非チェックしてみてください！

