　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月17日信用買い残の10月10日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-33,295　　128,143　　 16.22
２．<7011> 三菱重 　　　 　　-2,253　　 15,618　　　3.52
３．<3382> セブン＆アイ　　　-1,543　　　9,605　　 11.48
４．<7453> 良品計画 　　 　　-1,504　　　5,375　　　5.78
５．<7203> トヨタ 　　　 　　-1,304　　 13,062　　　6.95
６．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,049　　 80,238　　　7.91
７．<4385> メルカリ 　　 　　-1,048　　　3,891　　 13.69
８．<8515> アイフル 　　 　　　-927　　　6,520　　　8.85
９．<6501> 日立 　　　　 　　　-763　　　5,268　　　6.41
10．<2540> 養命酒 　　　 　　　-712　　　　271　　 23.03
11．<2432> ディーエヌエ　　　　-677　　　9,739　　 54.63
12．<6526> ソシオネクス　　　　-629　　　5,453　　　4.45
13．<6740> Ｊディスプレ　　　　-624　　 20,453　　　2.03
14．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-564　　 30,522　　 21.52
15．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-545　　　5,867　　　1.76
16．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-509　　　4,697　　　2.04
17．<9831> ヤマダＨＤ 　 　　　-495　　　1,668　　　5.58
18．<6723> ルネサス 　　 　　　-465　　　2,385　　　2.84
19．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-381　　　3,683　　　4.19
20．<4005> 住友化 　　　 　　　-331　　　9,352　　　9.93
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-299　　　3,751　　　3.07
22．<9101> 郵船 　　　　 　　　-284　　　3,288　　　2.43
23．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-281　　 16,203　　　2.56
24．<9509> 北海電 　　　 　　　-274　　　5,198　　　3.13
25．<6525> コクサイエレ　　　　-260　　　1,403　　　2.30
26．<6326> クボタ 　　　 　　　-250　　　　864　　　2.05
27．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-231　　　3,239　　　3.60
28．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-225　　　2,704　　　2.74
29．<8267> イオン 　　　 　　　-224　　　1,125　　　0.31
30．<2897> 日清食ＨＤ 　 　　　-218　　　1,592　　　6.15
31．<9504> 中国電 　　　 　　　-207　　　3,238　　 26.95
32．<9104> 商船三井 　　 　　　-198　　　6,828　　 10.12
33．<5017> 富士石油 　　 　　　-188　　　1,756　　　9.16
34．<3433> トーカロ 　　 　　　-186　　　　286　　　5.90
35．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-185　　　2,038　　 24.64
36．<9861> 吉野家ＨＤ 　 　　　-182　　　　235　　　2.83
37．<5020> ＥＮＥＯＳ 　 　　　-179　　　2,344　　　3.16
38．<2120> ＬＩＦＵＬＬ　　　　-176　　　3,382　　 23.90
39．<6498> キッツ 　　　 　　　-173　　　　771　　 51.43
40．<3660> アイスタイル　　　　-172　　　6,069　　 30.69
41．<5076> インフロニア　　　　-168　　　1,416　　 30.47
42．<3315> 日本コークス　　　　-160　　　4,123　　 10.77
43．<7354> Ｄｍミックス　　　　-158　　　　990　　180.09
44．<2982> ＡＤＷＧ 　　 　　　-158　　　3,253　　 24.58
45．<6920> レーザーテク　　　　-155　　　3,524　　　3.71
46．<6254> 野村マイクロ　　　　-155　　　　763　　　0.68
47．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-154　　　3,223　　 10.44
48．<7581> サイゼリヤ 　 　　　-153　　　　544　　　6.48
49．<8035> 東エレク 　　 　　　-150　　　1,656　　　3.04
50．<4612> 日本ペＨＤ 　 　　　-144　　　2,317　　 14.28

株探ニュース