信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、三菱重、セブン＆アイ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※10月17日信用買い残の10月10日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -33,295 128,143 16.22
２．<7011> 三菱重 -2,253 15,618 3.52
３．<3382> セブン＆アイ -1,543 9,605 11.48
４．<7453> 良品計画 -1,504 5,375 5.78
５．<7203> トヨタ -1,304 13,062 6.95
６．<9501> 東電ＨＤ -1,049 80,238 7.91
７．<4385> メルカリ -1,048 3,891 13.69
８．<8515> アイフル -927 6,520 8.85
９．<6501> 日立 -763 5,268 6.41
10．<2540> 養命酒 -712 271 23.03
11．<2432> ディーエヌエ -677 9,739 54.63
12．<6526> ソシオネクス -629 5,453 4.45
13．<6740> Ｊディスプレ -624 20,453 2.03
14．<5401> 日本製鉄 -564 30,522 21.52
15．<3903> ｇｕｍｉ -545 5,867 1.76
16．<9107> 川崎汽 -509 4,697 2.04
17．<9831> ヤマダＨＤ -495 1,668 5.58
18．<6723> ルネサス -465 2,385 2.84
19．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -381 3,683 4.19
20．<4005> 住友化 -331 9,352 9.93
21．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -299 3,751 3.07
22．<9101> 郵船 -284 3,288 2.43
23．<3656> ＫＬａｂ -281 16,203 2.56
24．<9509> 北海電 -274 5,198 3.13
25．<6525> コクサイエレ -260 1,403 2.30
26．<6326> クボタ -250 864 2.05
27．<3436> ＳＵＭＣＯ -231 3,239 3.60
28．<5726> 大阪チタ -225 2,704 2.74
29．<8267> イオン -224 1,125 0.31
30．<2897> 日清食ＨＤ -218 1,592 6.15
31．<9504> 中国電 -207 3,238 26.95
32．<9104> 商船三井 -198 6,828 10.12
33．<5017> 富士石油 -188 1,756 9.16
34．<3433> トーカロ -186 286 5.90
35．<5074> テスＨＤ -185 2,038 24.64
36．<9861> 吉野家ＨＤ -182 235 2.83
37．<5020> ＥＮＥＯＳ -179 2,344 3.16
38．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -176 3,382 23.90
39．<6498> キッツ -173 771 51.43
40．<3660> アイスタイル -172 6,069 30.69
41．<5076> インフロニア -168 1,416 30.47
42．<3315> 日本コークス -160 4,123 10.77
43．<7354> Ｄｍミックス -158 990 180.09
44．<2982> ＡＤＷＧ -158 3,253 24.58
45．<6920> レーザーテク -155 3,524 3.71
46．<6254> 野村マイクロ -155 763 0.68
47．<3861> 王子ＨＤ -154 3,223 10.44
48．<7581> サイゼリヤ -153 544 6.48
49．<8035> 東エレク -150 1,656 3.04
50．<4612> 日本ペＨＤ -144 2,317 14.28
株探ニュース