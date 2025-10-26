信用残ランキング【売り残減少】 Ｊディスプレ、日産自、楽天グループ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※10月17日信用売り残の10月10日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1611銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ -1,651 10,094 2.03
２．<7201> 日産自 -987 6,405 5.03
３．<4755> 楽天グループ -854 3,462 4.08
４．<7013> ＩＨＩ -706 4,996 5.32
５．<5016> ＪＸ金属 -482 1,823 9.86
６．<8306> 三菱ＵＦＪ -392 3,258 11.67
７．<5803> フジクラ -380 2,134 1.57
８．<6857> アドテスト -353 3,477 1.69
９．<8308> りそなＨＤ -352 684 6.49
10．<4088> エアウォータ -299 30 36.77
11．<6752> パナＨＤ -192 627 2.02
12．<7270> ＳＵＢＡＲＵ -177 431 1.32
13．<6758> ソニーＧ -168 399 6.79
14．<6594> ニデック -162 407 36.16
15．<4005> 住友化 -161 941 9.93
16．<9424> 日本通信 -159 397 25.32
17．<4676> フジＨＤ -144 909 2.22
18．<7211> 三菱自 -139 1,110 6.80
19．<3402> 東レ -136 204 9.50
20．<7453> 良品計画 -132 929 5.78
21．<3853> アステリア -129 465 4.35
22．<5202> 板硝子 -126 304 19.38
23．<8698> マネックスＧ -125 606 11.77
24．<5801> 古河電 -125 509 5.46
25．<8136> サンリオ -122 688 7.57
26．<6472> ＮＴＮ -117 1,035 0.86
27．<3861> 王子ＨＤ -114 308 10.44
28．<5214> 日電硝 -114 201 1.04
29．<285A> キオクシア -113 1,664 2.72
30．<8604> 野村 -111 925 11.86
31．<6146> ディスコ -110 637 1.34
32．<9984> ＳＢＧ -101 4,446 1.33
33．<7936> アシックス -99 210 9.10
34．<4506> 住友ファーマ -98 867 7.92
35．<8002> 丸紅 -92 385 4.76
36．<6471> 日精工 -89 187 7.03
37．<6323> ローツェ -86 275 13.24
38．<5406> 神戸鋼 -85 406 5.56
39．<9229> サンウェルズ -84 108 6.68
40．<7085> カーブスＨＤ -82 42 5.46
41．<7272> ヤマハ発 -81 226 12.27
42．<8473> ＳＢＩ -80 247 18.35
43．<4568> 第一三共 -76 234 10.37
44．<7267> ホンダ -75 440 25.27
45．<4503> アステラス -71 580 4.57
46．<9602> 東宝 -69 110 5.79
47．<4528> 小野薬 -68 160 5.84
48．<1605> ＩＮＰＥＸ -68 782 2.99
49．<4063> 信越化 -67 268 9.04
50．<2337> いちご -66 108 14.73
株探ニュース