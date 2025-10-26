　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※10月17日信用売り残の10月10日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1611銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,651　　 10,094　　　2.03
２．<7201> 日産自 　　　 　　　-987　　　6,405　　　5.03
３．<4755> 楽天グループ　　　　-854　　　3,462　　　4.08
４．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-706　　　4,996　　　5.32
５．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-482　　　1,823　　　9.86
６．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-392　　　3,258　　 11.67
７．<5803> フジクラ 　　 　　　-380　　　2,134　　　1.57
８．<6857> アドテスト 　 　　　-353　　　3,477　　　1.69
９．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-352　　　　684　　　6.49
10．<4088> エアウォータ　　　　-299　　　　 30　　 36.77
11．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-192　　　　627　　　2.02
12．<7270> ＳＵＢＡＲＵ　　　　-177　　　　431　　　1.32
13．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-168　　　　399　　　6.79
14．<6594> ニデック 　　 　　　-162　　　　407　　 36.16
15．<4005> 住友化 　　　 　　　-161　　　　941　　　9.93
16．<9424> 日本通信 　　 　　　-159　　　　397　　 25.32
17．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-144　　　　909　　　2.22
18．<7211> 三菱自 　　　 　　　-139　　　1,110　　　6.80
19．<3402> 東レ 　　　　 　　　-136　　　　204　　　9.50
20．<7453> 良品計画 　　 　　　-132　　　　929　　　5.78
21．<3853> アステリア 　 　　　-129　　　　465　　　4.35
22．<5202> 板硝子 　　　 　　　-126　　　　304　　 19.38
23．<8698> マネックスＧ　　　　-125　　　　606　　 11.77
24．<5801> 古河電 　　　 　　　-125　　　　509　　　5.46
25．<8136> サンリオ 　　 　　　-122　　　　688　　　7.57
26．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-117　　　1,035　　　0.86
27．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-114　　　　308　　 10.44
28．<5214> 日電硝 　　　 　　　-114　　　　201　　　1.04
29．<285A> キオクシア 　 　　　-113　　　1,664　　　2.72
30．<8604> 野村 　　　　 　　　-111　　　　925　　 11.86
31．<6146> ディスコ 　　 　　　-110　　　　637　　　1.34
32．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-101　　　4,446　　　1.33
33．<7936> アシックス 　　　　　-99　　　　210　　　9.10
34．<4506> 住友ファーマ 　　　　-98　　　　867　　　7.92
35．<8002> 丸紅 　　　　　　　　-92　　　　385　　　4.76
36．<6471> 日精工 　　　　　　　-89　　　　187　　　7.03
37．<6323> ローツェ 　　　　　　-86　　　　275　　 13.24
38．<5406> 神戸鋼 　　　　　　　-85　　　　406　　　5.56
39．<9229> サンウェルズ 　　　　-84　　　　108　　　6.68
40．<7085> カーブスＨＤ 　　　　-82　　　　 42　　　5.46
41．<7272> ヤマハ発 　　　　　　-81　　　　226　　 12.27
42．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　-80　　　　247　　 18.35
43．<4568> 第一三共 　　　　　　-76　　　　234　　 10.37
44．<7267> ホンダ 　　　　　　　-75　　　　440　　 25.27
45．<4503> アステラス 　　　　　-71　　　　580　　　4.57
46．<9602> 東宝 　　　　　　　　-69　　　　110　　　5.79
47．<4528> 小野薬 　　　　　　　-68　　　　160　　　5.84
48．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　-68　　　　782　　　2.99
49．<4063> 信越化 　　　　　　　-67　　　　268　　　9.04
50．<2337> いちご 　　　　　　　-66　　　　108　　 14.73

株探ニュース