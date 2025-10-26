女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日から第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」に入り、のちに主人公・松野トキの夫となる英語教師レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）が本格初登場。新章開幕にあたり、同局からコメントが到着し、郄石とは「会った瞬間に仲良くなりました」「いくら撮影してもエネルギーに満ちているんです」、同僚の英語教師役で共演シーンも多い俳優・吉沢亮（31）とは「ゲーム好きという共通点があり、より仲良くなりました」と2人に感謝した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

バストウは2008年に俳優活動を始め、エミー賞など各賞を席巻した米ドラマ「SHOGUN 将軍」にも出演。オーディションに参加した1767人の中から選ばれ、昨年11月にお披露目会見に臨んだ。

今回演じるヘブンは1890年（明治23年）、英語教師として島根・松江に来日。同僚の英語教師・錦織友一（吉沢亮）のサポートを受けながら、ひょんなことから松野トキ（郄石あかり）と出会い、交流が始まる。

トキ、錦織との関係については「ヘブンとトキは怪談という生き甲斐を共有し、怪談への愛と怪談を世界にシェアしたいという共通の思いを持って愛を開花させたのだと思います。私も生き甲斐を共有できるバンドの仲間がいて、彼らのことがとても大切なので、そう思いました。ヘブンは怪談を通してトキとつながった時、ようやく故郷を見つけたような気がしたはずです。松江に来たばかりのヘブンは日本を愛しているけれど、相談できる人がいない状態。そんな彼にとって錦織さんの存在は大きな助けだったと思います。物語が進むに連れて、彼とのつながりがさらに強くなるといいですね」とし、郄石、吉沢への印象を明かした。

「あかりさんとは会った瞬間に仲良くなりました。とても話しやすい方で、現場での指示を僕がよく理解できていない時、あかりさんがゆっくり話して教えてくれて助けてくれています。それに彼女は凄く元気！僕は夜になったらエネルギーが減っていくのだけれど（笑）、彼女はいくら撮影してもエネルギーに満ちているんです。あかりさんのおかげで現場のみんなが頑張れています」

「亮さんも素晴らしい方です！スターでありながらとても気さくで話しやすい方なので、一緒に仕事ができて本当にうれしいです。彼は英語を、私は日本語を勉強しているのでお互いに助け合ったり、日本とイギリスの文化の違いについて面白い話をたくさんしたりしました。2人ともゲーム好きという共通点があり、ゲームを通してより仲良くなりました。本当に気が合うんです」

次週予告には、ヘブンとトキが握手するシーンも。「この物語の素晴らしさは、どんな国にいても、どんな人でも、あきらめずに探し続けたら愛を見つけられるというところです。また、国際カップルが非常に稀だった時代にトキとヘブンが想い合っていたという事実と、2人の愛に対する偏見や多くの困難を乗り越えなければならなかったという事実も重要です。怪談を語り合い、一緒に人生を築くことで当時の環境を超越したその力強い愛が、ドラマをご覧になる皆さんに届くように心から願っています」と呼び掛けた。