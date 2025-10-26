女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日から第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」に入り、のちに主人公・松野トキの夫となる英語教師レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）が本格初登場。新章開幕にあたり、同局からコメントが到着し「約1年間、役作りを続けてきました」と徹底ぶりを明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

バストウは2008年に俳優活動を始め、エミー賞など各賞を席巻した米ドラマ「SHOGUN 将軍」にも出演。オーディションに参加した1767人の中から選ばれ、昨年11月にお披露目会見に臨んだ。

「朝ドラのオーディションを受ける機会を頂けて、本当にうれしかったです。そして、この役を引き受けた瞬間、たくさんの挑戦と大きな責任が伴うだろうと覚悟もしました。朝ドラは日本で多くの方に愛され、長く続いている番組です。そこにメーンキャストとして外国人が出演するということは、自分が西洋を代表するような責任を感じました」と、あらためて出演決定時の心境を述懐。

「この作品を通して日本と海外の架け橋になれるよう、できる限りのことをしたいです。松江に来たヘブンへの期待が凄く高かったのと同じで、僕も『西洋から来た俳優さんが朝ドラに出るということは凄いに違いない！』というプレッシャーを感じながら、頑張ります（笑）」と意気込んでいる。

今回演じるヘブンは1890年（明治23年）、英語教師として島根・松江に来日。同僚の英語教師・錦織友一（吉沢亮）のサポートを受けながら、ひょんなことから松野トキ（郄石あかり）と出会い、交流が始まる。

「ハーンさんは子どもの頃に両親と疎遠になり、痛みを抱えながら、いつも居場所を探していた人です。思いやりがあって動物や弱い立場の人を守りたいという気持ちを持っている一方、偽善が大嫌いで強く主張するなど、独特な面があるのも面白いですね。彼の繊細さと冒険者なところが私自身との共通点です」

役へのアプローチも、こだわり抜いている。

「山ほどある伝記や彼の手紙を読み、去年の9月から約1年間、役作りを続けてきました。彼はどうやって話している？彼の考え方は？あの人に対して何を考えている？とたくさん考えましたし、彼の姿勢と視線をマネして猫背で人を見上げる感じで演じています。口ひげも自分のひげを伸ばして作りました。撮影前には（制作の）NHK大阪放送局の廊下を彼のように歩いたり、喫煙室でキセルを吸ったりして、ハーンさんのように動けば動くほど役の基盤に自信が持て、より自由に演じられるようになるからです。撮影中に変わっていくこともありますが、撮影前に真剣に準備するメリットは大きいですね。役作りというのはとても大切だと思っています。役作りすればするほど、ハーンさんとヘブンのことがすごく好きになりました」

八雲は40歳の時、米国から来日。16歳の時、遊戯中の事故により左目を失明した。

「今回は、白濁したコンタクトレンズをしています。視界が悪くなるからしなくてもいいと言われましたが、作品にとって重要なのはレンズをした時に私が見やすいかどうかではありません。レンズをしたヘブンに共演者のみんながどう反応するかなんです。あのレンズを入れるからこそ、より役作りができたと思っています」

次週予告には、ヘブンとトキが握手するシーンも。「この物語の素晴らしさは、どんな国にいても、どんな人でも、あきらめずに探し続けたら愛を見つけられるというところです。また、国際カップルが非常に稀だった時代にトキとヘブンが想い合っていたという事実と、2人の愛に対する偏見や多くの困難を乗り越えなければならなかったという事実も重要です。怪談を語り合い、一緒に人生を築くことで当時の環境を超越したその力強い愛が、ドラマをご覧になる皆さんに届くように心から願っています」と呼び掛けた。