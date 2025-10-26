全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。昨年、9年ぶりに日本一奪還となった立命館大学、土屋舞琴選手(4年)は相棒との約束を胸に走ります。

名門のキャプテンが伝えたいこと「強い人だけがチームの一員じゃない」

今年の七夕。短冊に願い事をしたためていた女子大学生が土屋選手です。

「習字の中高生を教えられる免許を持っている習字の名前は紫の風で“紫風”(しふう)です」

そう笑顔に話す彼女が短冊に記したのは、「全日本大学女子駅伝で優勝」。

前回大会9年ぶり11回目の優勝を飾った立命館大学。土屋選手はアンカーを走り、歓喜のフィニッシュテープ。「今日のレースは、今までの陸上人生の中で一番の幸せなゴールの瞬間でした」と話しました。

今年3月の日本学生女子ハーフマラソンでは、学生日本一。学生のオリンピックである7月のワールドユニバーシティゲームズでは銀メダル。まさに大学女子、屈指のランナーです。

その人柄は気づかいの人。合宿中には、自分の休憩中にもかかわらず、取材スタッフへコーヒーの差し入れする一面も。

また練習で手が空けば、仲間のためにドリンクを用意。チームのために率先して動きます。

気配りに加え、補強トレーニングを独学で学び、チームメイトに教える面倒見もいい人。

いつも献身的で、メンバーたちからも厚い信頼を寄せられているのです。

そんな土屋選手は、入学後の2年間はケガに苦しみ、練習についていくのもやっとでした。

でも、3年生になると、地道な練習が実を結び、名門・立命館大学のアンカーを任されるまでに成長した努力家です。

だから、この春。土屋さんが4年生でキャプテンになったのも、ごく自然な流れでした

「今、うまくいっていなかったり、苦しんでいたりしても、決して強い人だけがチームの一員じゃないってことは伝えていきたいと思っています」

そんな思いでチームをチームを引っ張ります。

相棒との約束“それぞれの道で、必ず結果を出そう”

しかし、チーム一丸を掲げた矢先。4月の学生個人選手権の5000mで太田咲雪選手(3年)が転倒。主力選手がアクシデントに見舞われました。

さらにルーキーながら全日本優勝に貢献した山本釉未選手(2年)もケガで戦線離脱。

土屋選手自身も思うような結果が残せず、「今年はうまくいっていないのが現状で、もちろん不安もありましたし、“やらなきゃ”っていう焦りもある」と、駅伝女王・立命館は春から幸先の悪いスタートを切っていました。

そんなとき、心の支えになった存在がいます。

「相棒が来ました」と話す相手は土屋選手の同級生で親友の柳井綾音選手(4年)です。

実は彼女、去年のパリオリンピックに、学生ながら競歩の日本代表として初出場。世界と渡り合ったトップアスリートです。

ふたりは同じ陸上部に所属。種目は異なるものの、一緒に高みを目指す親友であり戦友です。

去年の全日本では、緊張のデビュー戦を迎えた土屋選手を柳井選手が付きっ切りでサポート。強い絆を感じる場面も見られました。

練習がオフの日、朝から2人でお弁当を作って気分転換。柳井選手は、チームのことで悩んでいる土屋選手をリフレッシュさせるのも目的のひとつでした。

どんなときも寄り添ってくれる柳井選手の温かさに土屋選手は感謝しています。

「自分だけではチームを引っ張っていけないところがあって、すっと声をかけてくれて、自分一人ではないなって思える」

そしてこの日、ふたりは固い約束を交わしました。

全日本大学女子駅伝と東京・世界選手権。それぞれの道で、必ず結果を出そうとー。

告げたのは、土屋選手からでした。「こっち(駅伝)はちゃんとやるからと伝えた」といい、柳井選手は「競歩に専念してって言われて、世界選手権で結果を出すしかないなって」と思いを受け取ります。

約束を果たすため、ふたりは強い気持ちを胸に、この夏を過ごしてきました。

そして先月、東京・世界選手権の競歩に柳井選手が出場。日の丸を背負い、見事な奮闘ぶりを見せました

土屋選手は、手作りの応援ボードを持って会場へ。大会直前、足を痛め、ケガを押しての出場だった柳井選手。

世界と戦う相棒の姿に、土屋選手は、「世界選手権に柳井が出場して自分も刺激を受けますし、柳井の表情、勝負している姿は本当にかっこよかった」

ふたりの絆の襷は渡され、今度は土屋選手が約束の走りを見せます。土屋選手は最長9.2キロのエース区間5区を走ります。