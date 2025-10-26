マスコット「KAKERAくん」（右）と絵本を紹介する安池勘司さん

コロコロした体につぶらな瞳―。静岡市葵区で4代続く林業家「安池林業」の代表安池勘司さん（55）が、余った木材を使ったマスコット「KAKERAくん」を作る子ども向けワークショップを開いている。「端材でも、活躍したいと願っていれば、価値を見つけてくれる人が必ず現れる」。子どもたちにそんなメッセージを伝えている。（共同通信＝平山舜太）

安池林業は市内の森林約260ヘクタールを管理し、主に住宅用の丸太を生産している。安池さんが「林業を再生させる」と意気込み、父から家業を継いだのは30歳の時。しかし、その後木材価格は下がる一方で「この仕事は本当に必要とされているのか」と悩む日々が続いた。

転機が訪れたのは2021年。取引先から、持続可能な開発目標（SDGs）をテーマにした子ども向けのワークショップ開催を打診された。知人の家具職人に「林業の人は『木を使ってほしい』と言うけれど、ものづくりはしないよね」と言われたことを思い出し、工作を教えることに決めた。

静岡は古くから家具と木工のまちとして知られている。加工過程で出た端材を使い、次世代に地元の魅力も伝えようと考え、付き合いのある木工所を回り、材料を集めた。交流サイト（SNS）を参考に3カ月かけてアイデアを練り、KAKERAくんを生み出した。

2022年4月、初めてのワークショップを市内で開催。子どもたち約30人が参加してくれた。「かわいい！」と笑う顔を見て、林業という仕事が喜ばれたようにも感じた。これ以降、開いたワークショップは30回を超えた。子どもと一緒に工作する保護者の姿をみて、KAKERAくんに絆を強める力があると気づいた。

端材として捨てられるはずだったKAKERAくんに、くすぶっていた自分の過去を重ねる。昨年7月にはKAKERAくんができるまでを描いた絵本を自費出版した。「KAKERAくんを通して、自分の可能性を感じて」。これからもワークショップを続けたいと意気込んだ。