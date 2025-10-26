【ザ・ロイヤルファミリー 第3話】加奈子、牧場の経営に頭を抱える 栗須は新たな競争馬探しへ
【モデルプレス＝2025/10/26】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の第3話が、26日に放送される。
妻夫木のほか、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹、佐藤浩市らが出演する。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆「ザ・ロイヤルファミリー」第3話あらすじ
加奈子（松本若菜）は先が見えない牧場の経営に頭を抱えていた。それは、父・剛史（木場勝己）がセリ市を介さず馬主と直接取引する「庭先取引」にこだわるも、ある理由から、毎回馬主を怒らせ決裂してしまうからだった。
一方、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）の娘・百合子（関水渚）のバースデーパーティーに参加していた。そこで京子（黒木瞳）から山王家と馬との関わりを聞かされる。ロイヤルヒューマン社の競馬事業部は、未勝利戦を制したイザーニャに救われたが、その後イザーニャとファイトが揃ってケガに見舞われてしまった。有馬記念勝利という夢を勝ち取るため耕造と栗須は新たな競争馬探しを始めることに。
そして、優れた競走馬を数多く生産している北陵ファームのセリに賭けるが、ライバルの椎名（沢村一樹）もまた同じ馬を狙っていて…。
（modelpress編集部）
