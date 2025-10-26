【ユニクロのダークグリーン】がおしゃれ！ 40・50代コーデの差し色に♡「おすすめアイテム」

なんだかコーデがマンネリ……。そんなときは、差し色としてダークグリーンをプラスしてみて。カジュアルさも大人っぽさも備わったdダークグリーンは、一点投入でシャレ感アップが狙えそう。ミドル世代の秋コーデに取り入れるなら、【ユニクロ】のアイテムがおすすめ。今回は、シンプルで洗練された雰囲気をまとえそうなワンピースとパンツをピックアップしました。

リラックス感のあるニットワンピース

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」＜ダークグリーン＞\3,990（税込）

ゆったりとしたリラックスシルエットで、体のラインを拾いにくいニットワンピース。暗めのグリーンが上品で、大人世代もトライしやすそうです。公式サイトによると「チクチクしにくく、ソフトでしっとりとした肌ざわり」とのことで、着心地も良さそう。インナーにタートルネックを合わせたり、ジーンズを重ね着したり、幅広いスタイリングが楽しめるはず。

1枚で旬顔コーデに導くカーブシルエット

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」＜ダークグリーン＞\4,990（税込）

裾にかけてゆったりとカーブしたシルエットが特徴。上品で落ち着いた雰囲気が漂うダークグリーンのパンツは、ミドル世代のデイリーコーデにマッチしそうです。ボリューム感がありながら、アンクル丈で足元はすっきり。セーターを合わせたカジュアルな着こなしはもちろん、オフィスシーンではブラウスやシャツを合わせてきれいめに仕上げてみて。

writer：Emika.M