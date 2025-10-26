《新作》シナモンのコック姿にキュン♡【イオン】で見つけた「サンリオコラボ」

@ftn_picsレポーターが【イオン】で見つけたのは、日本上陸55周年を迎えた【フィラデルフィア】と【サンリオ】の可愛すぎる限定コラボ商品。フィラデルフィアといえば、クリームチーズやチーズデザートが定番の商品ですが、今回のコラボでパッケージが大変身しています。そこで今回は、特別感のある「サンリオコラボ」の商品を紹介します。

シナモロールと一緒に何作ろう？

「フィラデルフィア クリームチーズ」のパッケージに登場したのは、コック姿のシナモロールとお友だちのみるく。フィラデルフィアのクリームチーズは、北海道産の生乳と生クリームをブレンドしたクリーミーさが特徴。チーズケーキだけでなく、パンに塗ったり野菜と和えたり、幅広い料理で活躍します。

パッケージだけかと思いきや……

@ftn_picsレポーターHaruさんが「箱を開けると、なんと中のケースもコラボ仕様に」とコメントしているように、今回のコラボではパッケージのほかに容器もコラボデザインに変わっているんです。シナモロールがケーキ作りを始めてから、完成するまでの様子が描かれています。

チーズデザートにはマイメロディも

「フィラデルフィアデザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン & ナッツ」のパッケージには、ティータイムを楽しむマイメロディと仲良しのフラットくんが。ラムレーズンとアーモンドクラッシュ入りのクリームチーズは、ほんのり香るラム酒とウォッカの風味、アーモンドのザクザク食感が楽しめるリッチな仕上がりです。

包み紙も手が込んでる！

中を見てみると、包み紙ひとつひとつにマイメロディのデザインが施されています。マイメロディのさまざまな表情が包み紙にプリントされているので、開けるときは破れないように慎重になってしまうかも。

商品の隅々まで手が込んでいる「サンリオコラボ商品」は【イオン】をはじめ、全国のスーパーマーケットにて数量限定で販売中です。フィラデルフィアのほかの商品でも、コラボデザインが楽しめるので、ぜひ全種類チェックしてみて。

