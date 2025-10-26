ねこちゃんがテーブルに置いてあるケチャップと戦った結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で25万回再生を突破し、「これだからねこはやめられない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：テーブルに置いてあった『ケチャップ』に……ネコが見せた『まさかの行動』】

いなり君

TikTokのアカウント『ミヌエットのいなり君』に投稿されたのは、足の短いミヌエットの『いなり君』。

なにやらテーブルの上にあるケチャップが気になるよう。

なぜかケチャップをずっと高速で猫パンチしているとのこと。

いなり君VSケチャップ

ケチャップと戦ういなり君、なんだか少しへっぴり腰な様子。

ケチャップの何かが気に入らないのか高速で猫パンチが繰り出されています。

左手で高速パンチをしたあと、少しケチャップの様子を見てすかさず今度は右手で高速猫パンチ。

距離をとりますが、目線はずっとケチャップからそらしません。

猫パンチをしている真剣な顔が可愛すぎて思わずときめいてしまいます。

そしてまた猫パンチ。これでもかというほど高速の猫パンチをするねこちゃんを見たことがありますでしょうか。

そのあともずーっとケチャップと戦ういなり君でした。

こたつの虜に

他の投稿ではいなり君がこたつの虜になっている様子が見られます。

投稿主さんがこたつの布団を捲ってみるとへそ天で爆睡しているいなり君の姿が。

いなり君、初めてのこたつでしかも自分の家ではないのだとか。

投稿主さんもこれにはさすがにくつろぎすぎではと笑ったそう。

文明の利器にかなわないいなり君でした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「マヨラーなのかな」「これはどーなったら勝ちなのか笑」「かわいいー！」と多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ミヌエットのいなり君』では、今回紹介した動画以外にもいなり君の可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿を見たい、投稿主さんとのやり取りがみたいという方は、ぜひTikTokを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「ミヌエットのいなり君」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。