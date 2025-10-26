今回紹介するのは、Instagramに投稿されたキッチンカウンターにジャンプした猫ちゃん。自信満々に元気よく跳んだ猫ちゃんでしたが、まさかの事態になってしまったようです。

投稿はInstagramにて、注目を集めたくさんのいいねとコメントが寄せられていました。

【写真：猫がカウンターに飛び乗るところを撮影していたら…『予想外すぎる展開』に爆笑】

白猫の小春ちゃん

Instagramアカウント「tomatonegi」に登場したのは、猫の小春ちゃん。白くてモフモフした毛並みが愛らしい猫ちゃんです。今回、小春ちゃんはキッチンカウンターへのジャンプに挑戦。小春ちゃんにとって、キッチンは飛び移り慣れた場所。飼い主さんも当然、ジャンプに成功すると思っていましたが…。

まさかのジャンプ失敗！？

普段ならなんなく登れる高さだったキッチンカウンター。しかし、タイミングが合わなかったのか…それとも勢いが足りなかったのか…。手だけがカウンターに引っかかってぷら～んと宙に浮いてしまったそうです。

その一瞬を飼い主さんのカメラが見事にとらえました。そこには、まるで懸垂をしているようなポーズの小春ちゃんの姿が。これには思わずクスッとしてしまいます。

短いあんよを必死に伸ばして踏ん張っていた小春ちゃんでしたが、もちろん上れるはずもなく…。結局、このあと床に落ちた小春ちゃんは何事もなかったようにスタスタ去っていったそうです。猫もジャンプに失敗することがあるんですね。

懸垂みたいな体勢になっていた小春ちゃんにインスタ民も爆笑

ジャンプに失敗して中途半端な体勢でキッチンカウンターにしがみついていた小春ちゃん。その様子を見たインスタユーザーたちからは、「可愛い～筋トレしてるみたい」「ベストショット」「足ピーンて伸びてるの可愛い」「この後やっぱり落ちたんだぁ～」「最初から懸垂目的だったと思いたい」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、小春ちゃんの可愛いポーズを見て心癒されたようですね。

Instagramアカウント「tomatonegi」では、たくさんの猫ちゃん達との穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛さ満点な猫ちゃん達は、いつ見ても心が和みます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomatonegi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。