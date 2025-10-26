CHIHIROさんの漫画「小学校のトラブルで長男が加害者に!?」（全6話）がインスタグラムで合計3200以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

「学校で隣のクラスの生徒に殴られた」と話す長男。学校からの電話でトラブルの詳細を聞いたところ…という内容で、読者からは「母の気持ち、分かります」「対応が難しい…」などの声が上がっています。

無実の息子に降りかかったトラブル、母はどう向き合う？

CHIHIROさんは、インスタグラムとブログ「男子（だんご）三兄弟」で子育て漫画などを発表しています。CHIHIROさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

CHIHIROさん「『小学校でこんなトラブルがあるんだ！』と思い、漫画にしました」

Q.息子さんが「やっていない」と言ったとき、すぐに信じようと思いましたか。

CHIHIROさん「息子はうそが下手というか、うそをつけないので信じました」

Q.学校の対応について、どう思いましたか。

CHIHIROさん「学校側と長男と意見が食い違っているので、『話し合い』の意味がないなと思いました」

Q.今後、同様のトラブルがあった際には、どのように対処しようと思いますか。

CHIHIROさん「トラブルの内容によって対処法も変わりますが、学校でのトラブルはまず先生に伝えなさい、と息子たちには言っています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

CHIHIROさん「『学校への伝え方、難しいですよね』『逃げたら疑われそう』など、さまざまなコメントをいただきました。皆さんのコメントは、いつも参考になっています」