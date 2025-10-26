ÅÚÃÅ¾ìÈïÃÆ¤Ï¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤¿¡×¡¡Í¥¾¡±ó¤Î¤¯¥É¥í¡¼¡ÄÄË´¶¤·¤¿¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤È¤Îº¹
¥Þ¡¼¥¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿µþÅÔDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C¤Ï10·î25Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¼¯ÅçFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿µþÅÔDFÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡ÖËÍ¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤¿ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤·¤Ð¤é¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤¬À§¤¬Èó¤Ç¤âÍß¤·¤¤µþÅÔ¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ØÎ×¤ó¤À¡£Á°È¾ÅÓÃæ¤«¤é²¡¤·¹þ¤ß¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Æ±36Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤òÊÝ¤Á¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¹þ¤à¡£¸åÈ¾¼¯Åç¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ò¤·¤Î¤®¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¾¡Íø¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿Æ±6Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¸«Êý¤«¤é¤¹¤ë¤ÈµÜËÜ¡ÊÍ¥ÂÀ¡ËÁª¼ê¤¬¿¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤ò°ì½Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Í¥ÂÀ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î°ì½Ö¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤â½¦¤¨¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¸å¤í¤«¤éÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤Ï¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½ÖÌÂ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î½ê¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤¿ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏËÍ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤âÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾ï¤ËÌð°õ¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¼¯Åç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼¡¡¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤·¡¢²¿ÅÙ¤âµþÅÔ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë²ç¾ë¤¬Êø¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¾¯¤·¤ä¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤¹¤¬¼¯Åç¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿7·î¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤È¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾ï¤ËÍ¥¾¡¤¬µÁÌ³¡¢¾¡¤Ä¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î»ÈÌ¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢9Ç¯¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î°ÕÃÏ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¼¯Åç¤È¾¡¤ÁÅÀº¹5¤È¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡Ö¤â¤¦ËÍ¤é¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤Î¤¬ºÇÄã¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬Í¤ë¸Â¤ê¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÀï¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¡£Áâ¡Êµ®ºÛ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÄü¤á¤Æ¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDFÎëÌÚµÁµ¹¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤è¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿Ê¡ÅÄ¡£´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡Àá¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë