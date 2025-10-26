サイ・ヤング賞を3度受賞したブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が25日（日本時間26日）、本拠トロントでのワールドシリーズ（WS）第2戦の前に会見した。敵地ドジャースタジアムで行われる27日（日本時間28日）の第3戦先発がこの日発表され、「（先発を告げられて）最高だった。こういう瞬間のためにプレーしている。WSに一度も出られなかった偉大な選手もたくさんいるし、一度きりの選手も多い。だからこそ、このチャンスを大切にしたい」と抱負を述べた。

今季は右手親指の炎症で3カ月近く戦列を離れ、17試合で5勝5敗、防御率5.19。ヤンキースとの地区シリーズも首の痛みでロースターから外れていたが、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第4戦で6回途中2失点と好投し、6年ぶりにポストシーズン（PS）で勝利投手となった。「小さな痛みを全部取り除いて、しっかりとボールを投げられる状態に戻した。地区シリーズの間に体を整えることができたのは大きかった。今は完全に準備ができています」と万全を強調した。

ドジャースには21年に在籍。長所やウイークポイントはお互いに知り尽くしている。「まさに究極のチェスゲーム。彼らが動き、僕も動く。それが野球だ。でも、これは何年もやってきたことだ。」とコメントし、「相手がどう攻めてくるか、自分がどう攻めたいかは分かっている。最終的にはストライクを投げて勝負するだけ。どんなに複雑に考えても、結局はシンプルな方がうまくいくことが多い。勝ちたいという気持ち、それが一番大事だ」と力説した。

WSはナショナルズ時代の19年に制覇。レンジャーズ時代の23年も世界一となったが、自身は第3戦で打球直撃により降板した。「やり残した気持ちがあるか？」との問いに「そうは考えていない。自分は勝ちに来ている。過去を振り返ってモチベーションにするようなことはないし、モチベーションは十分にある」と否定。最後に今季限りで引退するドジャースのクレイトン・カーショー投手への思いを聞かれ、「カーショーとはとても良い関係だ。尊敬している。でも、今はお互い別のチームで戦っている。リングをかけての戦いだから。彼のキャリアとドジャースへの貢献には最大限の敬意を持っています」と話した。