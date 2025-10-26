◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前９時８分開始予定）、０勝１敗で迎えたワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。第１戦で逆転負けを喫したドジャースの先発のマウンドには、山本由伸投手（２７）が上がる。

前日２４日（同２５日）の第１戦は、同点の６回に２番手のシーハンが３点の勝ち越しを許すと、３番手左腕のバンダが代打・バージャーに満塁本塁打を浴びるなど大量９得点を奪われて逆転で大敗を喫した。大谷は９点を追う７回の４打席目に意地の２戦連発となる２ランを放ったが、笑顔もなく足早にダイヤモンドを１周。７点差の９回の５打席目には「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）の大合唱が球場を包み込む屈辱もあった。

２３年オフの「トロント行き」フェイクニュース騒動で、第１戦は試合前から痛烈なブーイングに苦笑いを見せていた大谷。この日は試合前に２８日（同２９日）の第４戦先発へ向けてキャッチボールを行った。キャッチボールを終えるといつものようにボールをスタンドのファンに投げ入れてプレゼントしようとしたが、様々な方向を向いてファンの声援の大きさを確認するコンサートのようなサービスを見せると、最も盛り上がっていた場所にボールを投げ込み、大谷も笑っていた。

「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）と言っていたファンだったが、大谷の使っていたボールを求めては大きく盛り上がり、ボールは必要だったようだ。