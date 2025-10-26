あなたは、文末を「です」「ます」にしないでメールを書いたことはありますか？

「言葉と音」の関係をひもといた作家＆作詞家・高橋久美子さんの『いい音がする文章』から、小学校の国語で習った「原則」とその破り方について書かれた部分を紹介します。（構成／ダイヤモンド社 今野良介）

小学校のころ

国語の先生が「文章のリズムを決めるのは語尾です」と言ったのをよくよく覚えている。

語尾を「です。ます。」にするか、「た。だ。」にするか統一しましょうと教えてくれた。

「た。だ。」で揃える場合も、語尾を「た。」だけにしてしまうと、一本調子でリズムが良くない。

だから、

「〜だった。〜だったからだ。〜笑っている。〜真っ赤な魚。〜かもしれない。〜だったのだから」

のように、時に体言止めや倒置法を駆使しながら、語尾に小さな波をいっぱい立たせましょう、と言うのだ。

なるほど、読んでいても飽きないと思った。

あの日から、毎日の日記も、最後には語尾をチェックして、さらに朗読する癖もはじまった。

先生の教えてくれた、「小さな波をいっぱい立たせる」作戦を、私は30年以上ずっと守ってきた。

ただ、「た。だ。」か「です。ます。」で揃えるっていうんはなくても良くない？ と思って、作家になってからその法則を破ったら、独自のリズムになった感じがします。

先生、ごめんなさい。