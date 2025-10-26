「もうダメだ…」と諦める前に！ 絶望の英国を救ったチャーチルの言葉が、現代のリーダーにこそ響く

【悩んだら歴史に相談せよ！】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

栄光と挫折、そして不屈のリーダーシップ

ウィンストン・チャーチル（1874〜1965年）は、イギリスの政治家であり作家。名門貴族の家系に生まれ、軍人として植民地戦争に参加して名声を得る。その後、下院議員となり、若くして大臣の要職に就く。しかし、第一次世界大戦では海戦での敗北の責任をとり辞職を余儀なくされた。ドイツのナチスやアドルフ・ヒトラーに対しては早くから警戒心を示し、第二次世界大戦が勃発した翌年の1940年に首相に就任。ドイツと対立し、フランスをはじめとする同盟国が敗北するなか、孤立したイギリスを強烈なリーダーシップで率い、ドイツの侵攻を退けた。その後、アメリカの参戦を得て、ドイツに勝利する。ドイツ降伏直後の総選挙では敗北し、一時政権を失うものの、1951年に76歳で首相に返り咲いた。また、作家としても著名であり、戦後、『第二次世界大戦』によりノーベル文学賞を受賞している。

絶体絶命の危機

1940年5月、首相に就任したウィンストン・チャーチルの前に立ちはだかったのは、イギリス近代史上、最大とも言える国家存亡の危機でした。

ナチス・ドイツは電撃戦によってフランスに侵攻し、同盟国は壊滅の瀬戸際に。

もしフランスが降伏すれば、イギリスはヨーロッパで唯一の抵抗勢力となり、次なる標的としてドイツの猛攻を一身に受けることは確実でした。

揺らぐ国内、囁かれる降伏

この状況に、不安と動揺がイギリス中に広がりました。政府内では、「講和も視野に入れるべきではないか」という声すら上がり始めます。

獅子の咆哮

しかし、チャーチルは一切の妥協を拒みました。彼は、国民と議会に向けてこう呼びかけます。

「ヨーロッパの多くの名だたる国々がナチスの手に落ちようとも、我々は決してひるまず、屈しない。フランスで戦い、海で戦い、大洋で戦い、空でも戦い、いかなる犠牲を払おうとも本土を守る。海岸で戦い、上陸地点で戦い、街で、野で、丘で戦い続けるのだ」――1940年6月、下院演説

最後の砦としての誓い

同じ月、国民に向けた公式声明でも、彼は強い決意を語ります。

「今や正義のために武器をとる者は我々だけとなった。この名誉に恥じぬよう、我々は全力を尽くす。ヒトラーの呪いが人類からとり除かれるその日まで、イギリス帝国とともに戦い続ける。最後には、すべてが正しくおさまると我々は確信している」――1940年6月、国民への声明

不屈の言葉が示した道

この断固たる姿勢こそが、後の勝利への道を切り開いたのです。

窮地のリーダーシップ：ビジョンが組織を動かす

チャーチルのこの姿勢は、絶体絶命の危機に瀕した国家だけでなく、厳しい経営環境に直面する現代のビジネスリーダーにとっても、極めて重要な示唆を与えてくれます。

市場の激変、競合の猛攻、あるいは組織に蔓延する悲観論。これらは、ナチス・ドイツという脅威と同様に、組織の存続を揺るがしかねません。

こうした状況で、リーダーに求められるのは、単なる現状分析や対策の提示だけではありません。

チャーチルが示したのは、まず「我々は何のために戦うのか」という根本的なビジョンを、揺るぎない言葉で組織の隅々にまで浸透させることの重要性です。

彼は「本土を守る」「正義のために武器をとる」という明確な大義を掲げ、短期的な損得勘定や目先の恐怖に揺らぐことなく、進むべき未来への灯火を力強く灯したのです。

「覚悟」の共有こそが、求心力を生む

さらに注目すべきは、彼が困難から目を逸らさせなかった点です。

「いかなる犠牲を払おうとも」「海岸で戦い、上陸地点で戦い…」という言葉は、これから訪れるであろう過酷な現実を直視させ、国民と「覚悟」を共有しようとするリーダーの誠実さの表れです。

ビジネスの現場においても、事業再編や困難なプロジェクトに挑む際、リーダーがその厳しさを率直に語り、共に乗り越える覚悟を示すことは、従業員の当事者意識を引き出し、組織の求心力を飛躍的に高めます。

耳障りの良い言葉で一時的な安心を与えるのではなく、困難な現実を共有し、それでもなお「我々は勝つ」という不退転の決意を示すこと。

その一貫した姿勢こそが、従業員の信頼を勝ち取り、組織を一つの強固な共同体へと変えていく原動力となるのです。

チャーチルの獅子吼は、1940年のイギリス国民だけでなく、時代を超えてすべてのリーダーの胸に響き渡ります。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。