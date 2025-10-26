2億円の「GT-R」が登場！ ド派手でアルミボディの「R356」ってナニ？ 明和町が「ふるさと納税」で提供開始、どんなモデル？

唯一無二のGT-R「R356」がふるさと納税返礼品に

三重県明和町が、ふるさと納税の返礼品として「R356」というカスタムカーを提供すると発表しました。

町内で自動車の販売・整備・カスタム・チューニングを手がけるクルウチの「R356」は、日産「GT-R（R35）」をベースにアルミボディで再構築し、全幅2.4mのスーパーカーへと変貌させた特別なモデルです。

【画像】すげぇカッコイイ！ 「斬新“GT-R”」を画像で見る（22枚）

ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」限定で提供され、寄付金額は2億円。その詳細に迫ります。

東京オートサロンに展示された「CREWCH★クルウチ妄想のGT-R356C」

三重県明和町は、クルウチ、そして「ふるさとチョイス」を企画・運営するトラストバンクと連携し、2025年10月20日より、自動車関連の品々をふるさと納税の返礼品として提供開始しました。

この取り組みの最大の目玉となるのが、クルウチが自社開発したオリジナルGT-Rモデル「R356」です。

このモデルは、ふるさとチョイス限定で提供される特別なもので、ふるさと納税の返礼品として登場するのは今回が初めてとなります。寄付者の申し込みを受けてから製造・提供する受注生産形式が採用されます。

今回の取り組みは、明和町が町内の事業者と共に地域産業の魅力を全国に発信し、ふるさと納税を通じた地域経済の活性化を目指す中で実現しました。

連携先となったクルウチは、国産スポーツカーの整備や再生において豊富な実績を持つ専門事業者です。特にGT-Rに関しては、これまでに130台以上を取り扱ってきた確かな実績を持ちます。

さらに、歴代GT-Rを中心に約450台のコレクションを展示する「クルウチ博物館」も併設。クルウチ・久留内良彦代表の「明和町に人を呼びたい」という強い想いのもと、全国に顧客を抱えながらも明和町で営業を続けています。

今回返礼品として登場した「R356」は、クルウチが東京オートサロン2025に出展した「CREWCH★クルウチ妄想のGT-R356C」をベースとしていると見られます。

このモデルは、クルウチの久留内氏自身が乗りたいGT-Rを具現化したカスタムカーです。

開発の動機は「性能面では世界中のスーパーカー達に肩を並べるGT-Rだが、見た目は物足りない」という点にあり、スーパーカーをイメージした雰囲気をまとわせることを目指しました。

外観は細部にGT-Rの面影を残すものの、まったくの別物へと昇華されています。デザインは、次期型GT-Rと噂された日産のコンセプトカー「ハイパーフォース」からもインスピレーションを得ているとのことです。

リア部分は1980年代のグループCマシンのようなロングテール形状とし、それにあわせてノーズも延長されました。

その結果、全長は5m、全幅は2.4mという規格外のディメンションにまで拡大。

足元にはフォージアート製の24インチホイールを装着し、リアには405／25R24サイズという極太のタイヤが組み合わされています。

●アルミパネルを直接装着、公道走行も視野

「R356」の製造方法は、一般的なカスタムカーとは一線を画します。外装は、樹脂製のパネルをノーマルのボディに貼り付けたのではなく、アルミ製のボディパネルを新たに制作し、フレームに直接取り付けられています。

ボルト止めができないリア周りについても、性能を損なわないようボディの切断を最小限に抑えるなど、クルウチの高度な技術が注ぎ込まれています。

この車両は乗ることを前提に制作されたとのことで、東京オートサロン2025の際に久留内氏は「公認車検は通せる状態なので、いつか乗る予定です」と話し、「成形金型があるので、頼まれたら作ることはできるかもしれません」とも述べており、今回のふるさと納税での受注生産は、まさにその言葉が現実のものとなった形です。

●寄付金額2億円から。GT-Rラインナップも充実

R34 GT-R レース仕様ベース

ふるさとチョイス限定で提供される「R356 アルミボディ仕様」の寄付金額は、200,000,000円（2億円）です。

そのほかにも、R34型GT-Rをベースにレース仕様車を公道仕様に整備した「R34 GT-R レース仕様ベース」（寄付金額100,000,000円）や、R32型GT-Rをベースにボディや足回り、エンジンを再整備した「R32 GT-R リフレッシュモデル」（寄付金額50,000,000円）もラインナップ。

さらに、GT-Rの整備に関連するプランと「クルウチ博物館」の見学がセットになった「GT-R整備パック+クルウチ博物館見学」（寄付金額1,000,000円）も提供されます。