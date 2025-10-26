元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が26日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。報道各社の世論調査で高市内閣が高支持率を得ていることに言及した。

共同通信社が21、22両日に行った世論調査では内閣支持率は64・4％。発足時では石破内閣の50・7％、岸田内閣の55・7％を上回った。

これについて、キャスターのフジテレビ解説委員長・松山俊行氏は「日本初の女性総理の誕生ということで、そのことに対する期待感が非常に強いんだと思う。あと、自民と維新の連立連携についても一定の評価が出ている。数字の上でも現れていますので、そこも上乗せされてるんだと思います」と見解。「ただ、発足当初のその支持率って内閣支持率一番高く出る傾向があるので、実際には本当にこの後政策が実現できるかどうか、それによって上がるか下がるか決まってくる。もう少し政策を見てみないといけない」とした。

これに対し、橋下氏は「やっぱり政治家って、らしさと熱量だと思うんですね。政策の中身はしっかりチェックしなきゃいけませんけれども、やっぱりパッと見た時の熱量って画面通しても、文章を通してもそういうのは伝わってくる。そこへの期待が凄いあると思います」と話した。

その上で「ただ、高市さん、高市さんを支持している熱烈な人たち、それから高市さんとタッグを組んでいる維新の国会議員のグループ、僕が感じるところでは、自分たちの力に見合わない勇ましさを出すようなところへの僕は懸念を感じてます」と指摘。「これはこれから有権者とそれからメディアの方で、行き過ぎないようにやっぱりしっかりチェックしていくってことも必要だと思います。ただ、動く政治っていうことには僕は評価をしております」とした。