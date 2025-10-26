エテュセから数量限定で復刻！クマを自然にカバーする「スキンフィット コンシーラーブラシ」

多くのメイク好きから“指塗りには戻れない”と絶賛されたエテュセの「スキンフィット コンシーラーブラシ」が、待望の数量限定で再登場します。まるで指先のようにフィットする設計と、職人の手仕事によるなめらかなタッチで、コンシーラーを均一に仕上げる一本。セット使いにおすすめの「スキンフィット カバーコンシーラー」と併せれば、クマや色ムラも美しくカバーできます♡

エテュセの数量限定ブラシが再登場！

2025年10月23日（木）、エテュセから「スキンフィット コンシーラーブラシ（税込1,980円）」が数量限定で発売されます。

前回の完売後には再販を望む声が多数寄せられた人気アイテム。指先のような形状のブラシが、目もとやキワなどの細部にもピタッとフィットし、ムラのない美しい仕上がりを叶えます。

人工毛を使用しながらもチクチクしにくく、職人による丁寧な手作業で仕上げられた高品質な一本です。

【ジョンセンムル】初のクッションチーク登場！“水彩画チーク”で叶える血色ツヤ肌♡

指よりキレイに仕上がる♡均一カバーの秘密

ブラシの形状は、指先の動きを再現したように柔らかく、コンシーラーを薄く均一にフィットさせます。

特に「スキンフィット カバーコンシーラー（税込2,750円）」との併用で、その実力を最大限に発揮。

肌にとろけるようなテクスチャーのコンシーラーが、クマやシミ、ニキビ跡などあらゆる肌悩みをナチュラルにカバーします。

「クマ消しコーラル」と「万能ベージュ」の2色パレットで、青・茶・黒などさまざまなクマの色にも対応。ファンデーションいらずの自然なツヤ肌を演出します♪

メイクを格上げするセット使いで美肌仕上げ

「スキンフィット コンシーラーブラシ」と「スキンフィット カバーコンシーラー」をセットで使えば、より均一で崩れにくい仕上がりに。

重ねづけの際は、トントンとスタンプするようにのせるのがポイントです。少量で高密着するから厚塗り感なく、長時間きれいな肌をキープ。

ブラシが苦手という方にも使いやすく、メイク初心者から上級者まで満足できる名品です。

限定ブラシで叶える、上質な肌づくり

肌悩みを自然にカバーしながら、メイク時間さえも心地よくしてくれるエテュセの「スキンフィット コンシーラーブラシ」。

再登場を待っていた人も、初めて出会う人も、ぜひ数量限定のこの機会に手に入れて♡

上質な仕上がりと心地よさで、あなたのメイクをワンランクアップさせてくれます。