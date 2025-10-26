元「non-no」の専属モデルで、タレントの陽南子（ひなこ）さんが10月25日までにインスタグラムを更新し、出産を報告した。



【写真】「全員こんなかわいいことある？！」家族3人ショット

陽南子さんは「私たちのもとに元気いっぱいの男の子が誕生しました」と報告し、わが子について「なかなか授かれず葛藤した日々を乗り越え、ようやく出会えた小さな命」とつづった。



赤ちゃんと夫とのスリーショットもアップし「新米のパパとママとして、まだまだ学ぶことだらけだけど毎日が新しくて、楽しくて、幸せでいっぱいです」と喜びをあふれさせた。



「日本でわずか4%」の出産

出産自体も難産だったそう。「計画無痛分娩の予定が途中から麻酔が効かなくなり、さらにベビは首に2周とたすき掛けのようにへその緒が巻きついていて陣痛が来ているのに骨盤にうまく入れず、母子ともに危険な状態に」なったとし、「最終的には、日本でわずか4%しかいない“全身麻酔での帝王切開”という形での出産となりました」と説明。「どうかあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。



SNSでは「本当におめでとうございます！」「本当に本当に3人でよく頑張ったね」「素敵な家族に幸せあれ〜」「産後の写真美しすぎ」「全員こんなかわいいことある？！」「色んな困難を乗り越えた人は強い 家族箱推し」などのコメントがあった。