MLBでは日本時間25日、ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズが開幕。NPBでも同日、ソフトバンクと阪神による日本シリーズが開幕しました。

ソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームで行われたこの日の試合。先制したのは、2位日本ハムとの最終戦までもつれるCSを勝ち抜き、日本シリーズに進出したソフトバンクでした。初回に2アウト2塁の好機をつかむと、打席に向かったのは腰の不調からの復帰戦となった近藤健介選手。7球目のストレートをとらえ、復帰初打席で先制タイムリーを記録しました。

その後は両チーム追加点なく、試合が再び動いたのは6回。ソフトバンクの先発・有原航平投手は、ここまで自身が失点することが多かった“魔の6回”を迎え、ここで阪神打線の猛攻を浴びました。

この回は先頭で1番打者を迎える上位打線との対決。1番・近本光司選手がヒットで出塁すると、2番・中野拓夢選手も技ありのセーフティーバントを決め出塁します。さらに両者は盗塁も決め、無死2、3塁をつくると、3番・森下翔太選手のゴロの間に試合を振り出しに戻しました。さらに続く1アウト3塁の場面では、4番・佐藤輝明選手が勝ち越しタイムリー。その後は両投手陣が力投を見せ、追加点なくゲームセットとなりました。

2014年以来11年ぶりの対戦となっている、ソフトバンクと阪神による日本シリーズ。この年は阪神が初戦を手にするも、その後4連敗で日本一を逃していました。今年の「日本一の座」はどちらに渡るでしょうか。