実は「元アイドル」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「反町隆史」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「実は○○な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「実は元アイドルと知って驚いた芸能人ランキング」を発表します。
【13位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、反町隆史さん。
数々の人気ドラマで存在感を放つ俳優・反町さん。モデルとして活動した後、1994年にドラマ『毎度ゴメンなさぁい』（TBS系）で俳優デビューを果たしました。その後は、ドラマ『ビーチボーイズ』や『GTO』（ともにフジテレビ系）などの大ヒット作に出演し、歌手としてもCDリリースやライブ活動を行うなど、幅広く活躍しています。
そんな反町さんは、実はデビュー当初は旧ジャニーズ事務所に所属していた元アイドル。ユニット「平家派」のメンバーとして、光GENJIのバックダンサーを務めていたことがあるそうです。
回答者からは「モデル出身だとずっと思っていた」（40代女性／茨城県）、「俳優としての姿しか見たことが無く、また俳優として成功しているイメージだったから」（30代女性／三重県）、「反町隆史さんは、俳優さんというイメージが強いので、元アイドルという事実には驚きがあります」（40代男性／長野県）、「俳優としてデビューして人気が出たと思っていたから」（60代男性／千葉県）などの声が上がりました。
1位には、綾瀬はるかさんが選ばれました。
数多くのドラマや映画、CMで幅広く活躍する俳優・綾瀬さん。2000年に「第25回ホリプロタレントスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入りを果たしました。ドラマ版『世界の中心で、愛をさけぶ』（TBS系）でヒロインに抜てきされ一躍ブレーク。その後も、ドラマ『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系）や『義母と娘のブルース』（TBS系）など多くのヒット作に出演し、日本を代表する俳優へと躍進しました。
そんな綾瀬さんですが、実はデビュー当初はグラビアアイドル。バラエティーやグラビアを中心に活動していた時期があり、現在の清楚（せいそ）で穏やかなイメージとのギャップに驚く人も多いようです。
回答者からは「最初から女優をやっているイメージだったから」（20代女性／埼玉県）、「おっとりした雰囲気からは想像しづらいと思ったから」（50代男性／広島県）、「女優として成功されているのでアイドル時代があったことは知りませんでした」（30代女性／香川県）、「小さい頃から役者で芸能界を生きてきたと思っていました」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
【13位までのランキング結果】
2位：反町隆史／57票
2位に選ばれたのは、反町隆史さん。
数々の人気ドラマで存在感を放つ俳優・反町さん。モデルとして活動した後、1994年にドラマ『毎度ゴメンなさぁい』（TBS系）で俳優デビューを果たしました。その後は、ドラマ『ビーチボーイズ』や『GTO』（ともにフジテレビ系）などの大ヒット作に出演し、歌手としてもCDリリースやライブ活動を行うなど、幅広く活躍しています。
そんな反町さんは、実はデビュー当初は旧ジャニーズ事務所に所属していた元アイドル。ユニット「平家派」のメンバーとして、光GENJIのバックダンサーを務めていたことがあるそうです。
回答者からは「モデル出身だとずっと思っていた」（40代女性／茨城県）、「俳優としての姿しか見たことが無く、また俳優として成功しているイメージだったから」（30代女性／三重県）、「反町隆史さんは、俳優さんというイメージが強いので、元アイドルという事実には驚きがあります」（40代男性／長野県）、「俳優としてデビューして人気が出たと思っていたから」（60代男性／千葉県）などの声が上がりました。
1位：綾瀬はるか／117票
1位には、綾瀬はるかさんが選ばれました。
そんな綾瀬さんですが、実はデビュー当初はグラビアアイドル。バラエティーやグラビアを中心に活動していた時期があり、現在の清楚（せいそ）で穏やかなイメージとのギャップに驚く人も多いようです。
回答者からは「最初から女優をやっているイメージだったから」（20代女性／埼玉県）、「おっとりした雰囲気からは想像しづらいと思ったから」（50代男性／広島県）、「女優として成功されているのでアイドル時代があったことは知りませんでした」（30代女性／香川県）、「小さい頃から役者で芸能界を生きてきたと思っていました」（30代女性／神奈川県）などのコメントがありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)