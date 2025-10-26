譲らなかったPKから生まれたドラマ。「蹴りたそうだった」ジェイソン・キニョーネスに天野純が会心アシスト【横浜FM】
2025年10月25日に横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島を３−０と下した試合で、主役のひとりになったのが横浜FMの天野純だ。
78分、ジョルディ・クルークスに代わってピッチに入った天野は、まず84分に自らPKを獲得。これを冷静に沈めると、後半のアディショナルタイム（90分＋１分）にはCKからジェイソン・キニョーネスのヘッド弾をアシストと、１得点・１アシストをマークした。
「PKを取ったシーンは誘った感じもあって、しっかり足に引っ掛かっていたので確信した中でVARを待ちました。上手くPKを決めることができました」（天野）
そのPKについて天野は「ジェイソンがちょっと蹴りたそうな顔をしていた」と秘話を明かしてくれた。
「でも、『俺が行くぞ』と言って。そうした中でギブアンドテイクじゃないですけど、彼にアシストできて良かったです」
譲らなかったPKから生まれたドラマ。「蹴りたそうだった」ジェイソン・キニョーネスに会心のアシストでゴールをプレゼントできたことを天野は素直に喜んでいた。
ちなみに、PKの場面、天野は蹴るコースを「決めていた」。
「ちょっと芝生が深かったので軸足が滑るかもと不安があって、思いっきりは打てませんでしたが、決まって良かったです」
蹴り込んだコースはキッカーから見てゴール右隅。広島のGK大迫敬介に反応されながらもネットに突き刺さった一撃は、文字通り完璧なゴールだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
