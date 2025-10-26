米大リーグのワールドシリーズは２５日（日本時間２６日）、トロントでブルージェイズ（１勝）とドジャースの第２戦が行われる。

スタメンが発表され、ドジャースの大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）

ドジャースは山本由伸が、完投勝利を飾った１４日のリーグ優勝決定シリーズ第２戦以来、中１０日で先発マウンドに立つ。ブルージェイズの先発は今季１０勝を挙げたベテラン右腕のガウスマンで、今季ポストシーズンは２勝１敗。

スタメンが発表され、ドジャースは前日に大敗した第１戦から変更がなし。中軸のクリーンアップはフリーマン、スミス、Ｔ・エルナンデスが務める。ブルージェイズは前戦から３人を入れ替えて左打者が４人。昨日に代打満塁本塁打を放ったバーガーが７番に入った。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番一塁フリーマン、４番捕手スミス、５番右翼Ｔ・エルナンデス、６番三塁マンシー、７番左翼Ｅ・エルナンデス、８番二塁エドマン、９番中堅パヘス

▽ブルージェイズ：１番ＤＨスプリンガー、２番左翼ルークス、３番一塁ゲレロ、４番捕手キルク、５番中堅バーショ、６番三塁クレメント、７番右翼バーガー、８番二塁カイナーファレファ、９番遊撃Ａ・ヒメネス