◆陸上◇東海高校新人（２５日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子１００メートル障害で堀内なな（東海大静岡翔洋１年）が１４秒２７で初優勝した。苦手なスタートに成功したヒロインが、自己ベストで東海女王に輝いた。男子棒高跳びは西川樹利（しゅり、磐田農２年）が自己ベストに並ぶ４メートル７０で連覇。男子１００メートルでは松下碩斗（静岡１年）が追い風３・７メートルの中、１０秒４６で初制覇した。

＊＊＊＊

１年生ハードラーが、東海女王に就いた。女子１００メートル障害で堀内が、自己記録を０秒０６更新して初Ｖを飾った。課題だったスタートで飛び出すと、序盤から加速。得意の終盤でもスピードは落ちなかった。「１３秒台を狙っていたのでちょっと悔しい」と言いながらも、小雨の中、２位に０秒０７差をつけて１位でフィニッシュした。

非凡な運動能力の持ち主だ。今年６月の東海総体の１００メートル障害準決勝ではフライングで失格だったが、七種競技は１年生ながら全国出場権をつかんだ。走り、投てき、跳躍力のすべてを持ち合わせている。「一番好きな種目は１００メートル障害」で、先週に三重で行われたＵ１６競技大会ではＢ決勝２位に入った。「課題だったスタートでなんとなくコツをつかめた」と、この日の快走につなげた。

２６日には４００メートル障害に出場予定。「あしたも勝って２冠が目標」。１年生が次なるタイトルを視野に入れた。（塩沢 武士）

▽女子１００メートル障害 〈１〉堀内なな（東海大静岡翔洋）１４秒２７〈２〉間瀬奏波（愛知・中京大中京）１４秒３４〈３〉近藤桃羽（岐阜・大垣商）１４秒６０