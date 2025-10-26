「休日こそ早起き」が最強!? 早起きと遅起きの1日の違いを比較【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

休日も早く起きることで得られるメリット

ゆっくり眠れる朝も幸せですが、やはり早起きは三文の徳。１日の始まりを心地良くスタートすることで得られるメリットをぜひ実感してみてください。

早く起きた日の１日

1日の計画を立てられる

朝は脳がリフレッシュされた状態で集中力があるため、計画を立てる時間などにするのがおすすめ。

普段できないことができる

普段できない掃除や片づけ、ゆったりとした朝食の時間、趣味や勉強などに没頭することができる。

食事のタイミングやバランスも崩れない

朝ごはんをしっかりと食べることが大切。排便など体内リズムも整います。

日中やりたいことにチャレンジできる

時間に余裕を持てるので、買い物やカフェ巡り、運動をしたり、映画を観たりするなど、やりたいことに取り組めます。

１日の時間を有効活用できる

体感的に1日を長く感じることができ、充実した気分を味わえる。入浴など寝る前の準備もしっかり整えられる。

生活のリズムが崩れず翌朝すっきり目覚めることができる

体内リズムも崩れていないため、夜にはしっかりと睡眠圧を感じながら入眠することができます。

遅く起きた日の１日

日の光を浴びないから、体内時計が乱れる

朝日を浴びることで、体内時計がリセットされるため、遅くまで寝ていると体内時計が乱れてしまう。

やりたかったことができない

掃除や洗濯はもちろん、脳も目覚めていないため、考えたかったこともしっかりと考えられないままぼーっとしてしまう。

食事が1日2食になりバランスが乱れると過食になる

朝食を食べないと、昼食に量を多く食べてしまう傾向があります。血糖値も急上昇するため、さらに食欲が増してしまうというデメリットも。

やる気が出ず、ダラダラ過ごしてしまう

計画を持って行動できていないため、「まぁいいか」とあきらめてしまい、結果ダラダラと過ごしてしまうことも。

あっという間に休日が終わって落ち込む

起きる時間が遅いと、何もしていないのに平日よりも1日が早く終わってしまい、結局入浴もできず、シャワーで済ますことに。

寝ることができず、翌朝も起きられない

眠気が来ず、いつもの時間に眠る ラと過ごしてしまうことも。ことができない。夜更かししてしまうことで、翌朝も早起きできず生活リズムが崩れてしまう。

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則