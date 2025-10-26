近畿地方では、26日(日)の日中いっぱいは広く雨が降ったりやんだりで、午前中は南部で激しく降る所もあるでしょう。明日27日(月)にかけては北よりの風が強まり、木枯らし1号が吹く可能性もあります。

26日(日)の日中は広い範囲で雨 南部では激しい雨のおそれ

26日(日)の近畿地方は、日中いっぱいは全般に雨が降ったりやんだりで、一時的にザッと降り方が強まる所もあるでしょう。午前中は南部で局地的にカミナリを伴い、激しい雨の降るおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。北部では、夜も雨が降りやすいでしょう。なお、海上や琵琶湖周辺を中心に、北よりの風がやや強く吹く見込みです。





日中の最高気温は、21℃前後の所が多いでしょう。

27日(月)は北風が強まる 木枯らし1号が吹く可能性も

27日(月)は西日本と東日本を中心に西高東低の気圧配置となり、近畿地方の上空には次第に寒気が流れ込む見込みです。北部は天気が変わりやすく、晩秋らしく時雨れる時間があるでしょう。中部と南部には時折低い雲が流れ込むくらいで、おおむね晴れる見込みです。



日中の最高気温は20℃から23℃くらいの所が多いですが、体感的には数字よりも低く感じられそうです。北よりの風が強まり、木枯らし1号が発表される可能性もあります。

近畿地方で木枯らし1号が発表される条件は?

木枯らし1号は近畿地方と東京地方で発表され、条件が異なります。近畿地方では、二十四節気の霜降から冬至まで(2025年は10月23日から12月22日)で、西高東低の気圧配置であるほか、大阪、神戸、京都、彦根、舞鶴、和歌山のいずれかで最大風速8メートル以上の北よりの風が吹いた場合に発表されます(発表は最大瞬間風速)。なお、昨年2024年の木枯らし1号は、近畿地方と東京地方ともに11月7日の発表でした。



木枯らしが吹く時は、交通機関の乱れや空気の乾燥に伴う火災、気温の低下による体調管理などに注意が必要です。