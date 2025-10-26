10月26日は、小室圭さんと眞子さんが結婚した日。2021年のその日から、早4年が経ったことになる。2人には今年、大きな出来事があった。結婚4年目にして待望のベビーが誕生し、その生活が激変したのである。言うまでもなく、眞子さんは皇族を離れたとはいえ、将来の天皇である悠仁さまの姉であり、小室さんは義兄に当たる。母の紀子さまも9月のお誕生日文書で、初孫に会いたいとの旨を述べられたように、いまなお2人が公的な場面で、その家庭生活も含めて言及される存在であることは間違いない。結婚から4年を機に、この一年の「週刊新潮」記事を元にして、小室夫妻の現況をレポートしてみよう。

3度目のチャレンジで…

まずは2人の来し方を簡単に振り返ってみる。

小室圭さんと眞子さん

2人は国際基督教大学在学中に出会い、交際を始め、2017年に婚約。本来は翌2018年の11月に結婚式を執り行う予定だった。しかしその年の暮れに小室さんの母の借金騒動が報じられ、それをきっかけに式は延期に。眞子さんの父である秋篠宮さまも、結婚に苦言を呈されるようになった。騒動の最中の2018年、小室さんはアメリカで弁護士資格を取得するために渡米し、その後、事の経緯を説明する文書を出すなどしたが、騒動は収まるどころか過熱する一方だった。離れ離れの生活が続き、婚約は解消されるとの見方も出ていたが、両名の意志は固いまま3年の歳月が流れ、その決意のほどに秋篠宮さまもついに結婚をご容認。2021年10月26日に小室さんが一時帰国して結婚の手続きを取り、共に渡米した。

その後、2022年に小室さんは、ニューヨーク州の弁護士試験に3度目のチャレンジでようやく合格。晴れて弁護士の資格を手にしている。

「マンツーマン」で指導

合格から3年。小室さんの仕事は順調のようだ。「週刊新潮」2025年3月20日号によれば、彼が現在、勤務するのは、渡米当初のロークラーク（法務助手）時代から在籍していた「ローウェンスタイン・サンドラー」法律事務所である。ここでアソシエイト弁護士として、国際貿易や国家安全保障分野での業務に加え、外国企業による企業の買収・合併審査の仕事に従事。直属の上司である著名な女性弁護士、ドリーン・エデルマン氏が“マンツーマン”で彼を指導。小室さんをパーティーや晩餐会、新年会などに帯同し、顧客を紹介したりしている。年収は、ロークラーク時代から6倍以上アップした、26万ドル（約3900万円）とも報道されている。

昨年10月には、米国企業の中国への投資について、英国フィナンシャル・タイムズ関連のメディアにコメントを寄せた。また、同時期には、英国のニュースサイト『THE LONDON ECONOMIC』のインタビューにも答えている。記事の中で彼は「日米間の貿易において急速に影響力をつけている」「人間観察力が鋭い」などと紹介されているのである。

知人はこう証言している。

「小室さんは、NYの日系企業の駐在員らが集まるパーティーなどに頻繁に顔を出し、その甲斐あってか彼のもとには今、仕事が次々と舞い込んでいるといいます。司法試験に合格したばかりの頃は“仕事があったらお願いします”と言っていたので、私も現地の知り合いに“頼みますわ”と声をかけ、あれこれ紹介をしました。今は現地の日本人弁護士たちも、2人がうまくいくようにサポートしていると聞いています」

「皇室利用」と受け取られかねない

順調なキャリアが窺えるが、もっとも、小室さんには気になる声も上がっている。前出の「週刊新潮」2025年3月20日号では、ニューヨークの日本人コミュニティーのさる関係者による、こんな証言が載っている。

「小室さんは、パーティーなどで初対面の人に進んで話しかけています。その姿勢は評価できるのですが、自己紹介のあいさつをする際に“皇室とのつながり”を持ち出してしまうのです。例えば、『プリンセスと結婚した小室と申します』といった具合です。本人にしてみれば会話の潤滑油、あるいは事情を知っている相手に対して“今さらではありますが”といった照れ隠しなのかもしれませんが……」

周囲では眉をひそめる人もいるという。弁護士としての実績を述べるならともかく、最初からそれを“売り”にしようとしているのは、傍から見ていて気分の良いものではないし、

「米国、とりわけNYでは弁護士は“供給過剰”の状態です。その中でせいぜいキャリア2〜3年の若手が簡単に仕事を取れるはずがありません。周囲が“眞子さんが困らないように”と、見えない形で何くれとなく世話を焼いているからこそ成り立っている。そこに小室さんは気付いているのでしょうか」

結婚当初から懸念されていた「皇室利用」とも受け取られかねないという。

では、仕事が順風満帆の小室さんに対し、眞子さんの近況はどうか。【後編】では、待望の子どもが誕生した夫妻の秘められた生活について詳述している。

