後に大成する変人どうしの競い合い

蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）は、山東京伝（古川雄大）から押しつけられた変人の滝沢瑣吉（津田健次郎）を、作家見習い兼手代として耕書堂に置くことにした。だが、もともとが旗本の五男坊で、変人のうえに武士としての気位も高いので、早速、耕書堂でもとから働いている手代のみの吉（中川翼）と対立しはじめた。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第40回「尽きせぬは欲の泉」（10月19日放送）。

そこに絵師の勝川春章（前野朋哉）が一人の男を連れてきた。弟子の勝川春朗（くっきー！）で、それが瑣吉に輪をかけて強烈な変人だった。いきなり蔦重を指さして「たらーりたらーりたりらりらー。たらたらしてやがんな、旦那！」という。蔦重や絵師の北尾重政（橋本淳）が戸惑っていると、春章が「通訳」した。「ちょいと言葉が変ってるんだよ。水も滴る男前っていいたいんだよ」。

“北斎”を演じるくっきー！

蔦重はその男に、「今度、黄表紙の挿絵をお願いしてえんで」といって、瑣吉が書いた草稿を手渡すと、紙を顔にくっつけて、まるで犬のように臭いを嗅ぐ。そこに瑣吉が近づくと春朗は、屁を放ったのに続いて口からもブーブーいい出し、草稿を丸めて食べてはじめ、また屁を放るのを繰り返した。その態度を蔦重が通訳した。「（草稿が）クソ以下だ、っていいてえのか」。

怒った瑣吉が春朗につかみかかろうとすると、蔦重は「やんなら表でやれ！」。それを受け、耕書堂前で2人のケンカがはじまった。蔦重は「仲が悪けりゃ、競い合うっていうじゃねえですか」。つまり、2人をケンカさせるのも、名作を生み出すための蔦重の戦略だというわけだ。そこで綾瀬はるかの語りが入った。「ちなみに滝沢瑣吉、のちの曲亭馬琴、このとき25。勝川春朗、のちの葛飾北斎、32。数々の名作を残すことになる2人は、こうして出会いました」。

実際、この2人はのちに何度もタッグを組むことになり、「北斎」という名が知られるようになったのも、蔦重が没して10年後、文化4年（1807）に刊行がはじまった曲亭馬琴のヒット作『椿説弓張月』の挿絵でのことだった。

早くから蔦重に見抜かれた才能

北斎の出自については不明の点も多いが、幼少期から絵を描くのが好きで、14歳から浮世絵版画の彫師の修行を重ね、19歳で勝川春章に入門している。その後、長い下積み生活を送ることになるが、師匠の春章は北斎のことを高く評価していたようだ。入門の翌年にはもう鱗型屋版の『吉原細見』の挿絵を描かせ、勝川春朗の名もそこから使いはじめている。

以後、北斎は黄表紙などの挿絵のほか、役者絵から美人画、相撲絵など幅広く手がけた。それらには北尾重政や鳥居清長ら浮世絵師のほか、狩野派や土佐派、さらには中国や西洋の絵画の影響までみられる。自身の画風を確立するまでのあいだ、きわめて広範なジャンルの作品を模倣、吸収しようと努めたということだろう。

寛政6年（1794）に勝川派を離れるまでの15年間を「春朗時代」と呼ぶが、この間には浮絵も描いている。これは西洋画の透視図法（消失点を決め、すべての線がその点に収束するように描くことで遠近感を強調する図法。線遠近法とも呼ぶ）を採用した絵で、こうした蓄積がのちの『富嶽三十六景』などの傑作につながっている。

早くもこの春朗時代に、蔦重は黄表紙の挿絵のほか、役者絵や武者絵、吉原の俄祭を題材にしたシリーズの作画なども依頼しているから、無名時代から北斎の才能を見抜いていたものと思われる。その流れを受け、寛政9年（1797）に蔦重が没してからも、2代目蔦屋重三郎が手がけた絵入り狂歌本などのほとんどに北斎が起用されている。

生涯に93回も引っ越しをした理由

寛政6年（1794）に勝川派を離れて「春朗時代」に別れを告げた北斎は、一時、琳派の俵屋宗理を襲名した。陰影法や遠近法なども取り入れながら、次第に独自の画風を確立し、寛政10年（1798）ごろ、宗理の号を琳派の家元に返して、「北斎」を名乗るようになった。

こうして北斎の経歴を文字で記すと、かなり立派で、知的なイメージが醸されるのではないだろうか。たしかに、北斎は絵に関しては地道に経験を積みながら、自身の天才を磨いていった。しかし、絵のことを除けば、じつに全方位的に変人だった。

たとえば引っ越し。『葛飾北斎伝』によれば、生涯に93回も引っ越しをしたという。75歳までに56回というから、晩年ほど回数が増えたことになる。時には月に1回以上のペースで、1日に3回引っ越したこともあるといわれる。こうした回数は誇張だという説もあるが、常軌を逸した転居癖があったのは間違いないと思われる。

絵以外のことに無頓着すぎて、家が際限なく汚れたのが理由だという。北斎が時間を費やしたいのは絵を描くことだけで、描きながら書き損じや食べ物のゴミを投げ捨てる。食べ物は出来合いのものを買ってきて、器にも移さずに食べ、パッケージを放り投げていたようだ。そのまま掃除をしないので、室内にはゴミがあふれ返り、いわゆる「ゴミ屋敷」の状態になる。むろん、尋常ではない悪臭が漂っていたはずである。

それは完璧主義の裏返しでもあった。絵に関しては細部まで徹底的にこだわり、少しでも気に入らないと投げ捨ててしまう。つまり、絵の完成度が高まるほど、家はゴミ屋敷化するのである。そして、ゴミの量が限界に達すると、絵具など必要なものだけを持って近くの空き家に引っ越したという。自宅を構えたことも1回だけあるが、あとは借家を転々とする人生だった。

30回も名前を変えた

90年の生涯で2回結婚し、2男3女（2男4女ともいわれる）に恵まれたが、子供も衣食住にこだわらない北斎の影響を受けたということだろうか。短い結婚生活ののちに実家に戻った三女の栄（葛飾応為）は、父親の傍らで絵筆をとり続けたが、彼女もまた炊事も洗濯も一切せず、絵だけを描きながら父と一緒にゴミ屋敷をつくり続けたという。

実際、北斎を訪問した人物による、「食べ物の包みが散らかり、娘もゴミのなかに座って絵を描いていた」という証言が残されている。

また、35歳で北斎を名乗る前に、勝川春朗、俵屋宗理という雅号を使った旨をすでに紹介したが、北斎の名前の数はそんなものではない。生涯に約30回も新しい名を名乗ったのである。「北斎」という名は、空にあって唯一動かない北極星にちなんでつけられたといわれ、衣食住に一切の関心を払わずひたすら画業に専念した北斎らしい。

40歳で「画狂人」を名乗り、これも絵三昧の生活にふさわしい名だといえよう。60歳で「画狂老人」、75歳ごろには川柳のペンネーム「卍」をくっつけて「画狂老人卍」とも名乗っている。なかには「あほくさい」というものもあった。春画を描くときの「紫色雁高（ししきがんこう）」「鉄棒ぬらぬら」などという名もあった。もっとも、こうした名には副次的な号も多く、必ずしも改名といえないが、これだけ頻繁に名を変えながら描いた絵師はほかにいない。

描きたいようにしか描かない

これだけ独善的だったので、トラブルも少なくなかったようだ。天邪鬼といえばいいのだろうか。一般に絵師が読本の挿絵を書く場合、作者がイメージを下絵に書き、絵師がそれを挿絵に仕上げるのが一般的だった。ところが北斎は下絵を、自分が描きたいようにアレンジしてしまうことがあった。たとえば、登場人物は三味線を弾いていなければいけないのに、勝手に楽器を胡弓にしてしまったりする。

だが、前述のように北斎とたびたびタッグを組んできた曲亭馬琴は、そういう北斎の性格を熟知していた。そこで、たとえば、あらかじめ右にいるべき人物を左に、左にいるべき人物を右に描いた下絵を渡すなど、「対策」を講じていた旨を手紙に書き遺している。

『べらぼう』の第40回で派手にケンカしたこの2人は、私生活でも親しくしつつ、ケンカも多かったようで、しまいには仲違いしてしまう。それにあたっては、次のような逸話が残されている。『占夢南柯後記（ゆめあわせなんかこうき）』という読本で、馬琴が草履を口にくわえている下絵を描いた。これに北斎が反発し「だれが草履なんかくわえられるか。そこまでいうならお前がくわえてみろ」といったものだから、大ゲンカになって絶交してしまったというのである。

とにかく自分の価値観に合ったものしか認めなかった北斎。周囲にとっては厄介な人物だったに違いないが、絵に対するこれだけのこだわりがあればこそ、傑作を遺せたのかもしれない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部