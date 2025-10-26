患者数は「160万人」

激しい痒みに襲われるアトピー性皮膚炎の患者数は、全国で160万人に上る（2023年、厚労省患者調査）。この他に、通院間隔が長い、市販薬を使用しているなどの軽症者を含めれば200万人を超えるともいう。アトピー性皮膚炎は子供の頃に発症して、成長と共に症状が治まることもあるが、成人後も悩まされる患者は多い。

実際、30代のある女性患者は長年にわたり苦しんだ。

「私は生後すぐに発症して、頭皮から足の裏まで発疹が出る重症患者でした。体中が掻き傷だらけで赤く腫れ上がり、滲出液が出て、体を動かすだけで痛むのです。10代の頃は肌がきれいでいたいと思います。しかし私の肌はボロボロで、死んだ方が楽だと思うこともありました。就職後は色々な治療を試して少しよくなることもありましたが、仕事が忙しくなると悪化して、辛い日々でした」

子どものQOLにも影響する

アトピー性皮膚炎は命にかかわる病気ではない。しかし肌荒れなどの見た目は心理的負担となり、激しい痒みで学業や仕事に支障が出るなど、QOL（生活の質）は大きく劣化する。

30年近く苦しんだこの女性患者に転機が訪れたのは23年秋のことだ。

「医師に勧められて新薬を試してみたのです。すると痒みがなくなり、生まれて初めて熟睡を実感できました。生活の質が劇的に改善して、今は日常生活に支障のない状態を維持できています」

「新薬」で症状が劇的に改善

アトピー性皮膚炎の治療は、実に70年以上にわたり、炎症を抑えるステロイド外用薬が基本薬として使用されてきた。

しかし毎日の塗布は負担が大きく、症状が改善されれば使用を止め、悪化したらまた使用を始めるということを繰り返す患者も多い。さらに中等症以上の患者には効きにくいという問題もある。

そんな治療の状況が大きく変わったのは2018年のことだ。

痒みの原因物質（サイトカイン）の働きを抑えるバイオ医薬品「デュピルマブ（商品名デュピクセント＝注射薬）」が承認された。以降、サイトカインの伝達に必要な酵素（JAK）の働きを抑えるJAK阻害剤「バリシチニブ（商品名オルミエント＝経口薬）」、同じくJAK阻害剤「ウパダシチニブ（商品名リンヴォック＝経口薬）」……と、注射薬、経口薬、外用薬が次々と承認され、新薬ラッシュの様相を呈したのである。現在までに承認された新薬は10種類に達し、小児への適用も進んでいる。

前述の女性患者は、新薬の1つを試して症状が劇的に改善したのだ。

しかし新薬承認から7年半が過ぎ、新薬が次々と承認されたにもかかわらず、多くの患者は、その恩恵を享受できていないという。

「新薬は、ステロイド等で効果の出ない中等症以上の患者を対象としますが、そのうち、実際に新薬で治療できている患者は1〜2割との指摘もあるのです」（医療コンサルタント）

専門医がゼロの自治体も

アトピー性皮膚炎の患者に新薬が処方されない原因は、第一に「専門医の不足」という。

「アトピー性皮膚炎の患者の多くは、まずは近所の内科のクリニックに行きますが、診療科目に皮膚科を掲げていても専門医不在ということが珍しくありません。こうしたクリニックでは、医師が新薬を理解していないケースが多々あると見られているのです」（医療コンサルタント）

アレルギー疾患に関する情報を網羅した厚労省の「アレルギーポータル」。ここで都道府県別に皮膚科の専門医を検索すると、栃木県と群馬県は3名、青森県と佐賀県は2名、宮崎県は1名、鳥取県に至っては0。しかも専門医の多くは大学病院と地域の大病院に偏っている。

アレルギーポータルは日本アレルギー学会が運用し、皮膚科の専門医から成る日本皮膚科学会との連携がない。そのため、国のお墨付きのあるアレルギーポータルで皮膚科の専門医を探しにくいという事情もあるという。

いずれにせよ、アトピー性皮膚炎の患者数に比べて専門医が不足しているというのだ。

新薬を処方するための「条件」がハードルに

たとえ画期的な新薬が承認されようと、通院先の医師が新薬を理解していなければ、患者には伝わらない。



中等症以上の患者約1000人を対象にした調査で、「直近5年間に発売された治療薬による全身療養（飲み薬や注射薬）についてよく知っているか？」と聞くと、「そう思う」はわずか2％、「ややそう思う」でも10％だった（日本イーライリリー、25年3月）。

厚労省が最適な治療法を提示する「診療ガイドライン」（アトピー性皮膚炎）では、21年版で新薬が記載された。次の24年版では記載された新薬が増え、エビデンスレベルAとして、強く推奨された。

にもかかわらず、内科の医師が新薬を知らず、患者の多くも知らないのだ。

もう1つ、より問題があると思われるのが、現在の診療報酬制度を前提とした「医師の姿勢」。

例えば新薬デュピルマブ（注射薬）の処方は、皮膚科診療の臨床経験を5年以上行っている医師がいるなど条件がある。

街場のクリニックの多くは条件を満たせないため、患者に新薬の処方が適切だと考えれば、大学病院、専門病院等に紹介状（診療情報提供書）を書いて患者を送ることになる。

「診療報酬制度」は薬の進化に追いついていない

ある病院関係者はこう明かす。

「アトピー性皮膚炎の患者を診察して、ステロイドを処方した時の診療報酬は下がる一方で、回転重視の診察にならざるを得ません。医師が新薬のことを知っていても、時間をかけて患者に説明し、紹介状を書いても収入にならず、“そんな余裕はない”という姿勢の医師を何人も見てきました。結果として、患者が数カ月に1回来た時、皮膚も診ずにステロイドを処方するだけなのです。患者が勉強して新薬を希望した時、“ウチではできません”と一蹴した医師もいました」

診療ガイドライン（24年版）では、〈ガイドラインに沿って1カ月程度治療しても皮疹の改善がみられない場合は、専門の医師または施設への紹介を考慮するべきである〉と書かれている。

しかし現実は、改善がみられなくてもステロイド薬の処方を延々と続けている医師が少なくない可能性があるのだ。

ちなみに最初に承認されたデュピルマブ（注射薬）は処方が増えている。

「通常、1回目と2回目は病院で指導の下に注射して、3回目以降は自宅で自ら注射します。その診療には、自己注射指導管理料と導入初期加算料がつくようになったため、処方が増えた、との見方があります。新薬を処方する際は、新薬が効かない患者がいることも含め、患者の状態を経過観察するなど高度な指導が必要となる場合もあります。現在の診療報酬制度は、その薬の進化に追いついていない、という問題はあります」（製薬会社社員）

患者が“塩漬け”に

ただ、新薬処方の条件を満たせないクリニックでは、新薬処方の点数加算はあまり意味がない。クリニックが患者を専門医に紹介した時にインセンティブがつけば紹介は進む、という指摘はある。



しかし、それよりも先に、儲からないという理由で、患者を“塩漬け”にしている医師の姿勢が問われるべきだろう。

前述とは別の40代の女性患者はこう話す。

「私も子供の頃から重症患者でしたが、ステロイド薬が怖くて、薄く塗り、少し良くなれば止めてしまい、また痒くなるという悪循環を繰り返してきました。けれど20代前半の時に出会った医師に、ステロイド薬にはランクがあり、塗る場合も適量があることを初めて教えられ、その通りにすると症状が改善しました。子供の頃から数えて10人以上の医師に診てもらいましたが、それまで誰も教えてくれなかったのです」

厚労省にせよ、製薬会社にせよ、医師を批判することは難しく、この問題は放置されている。

坂田拓也（さかた・たくや）

大分市出身。明大法卒。1992年「サンパウロ新聞」（サンパウロ）、97年〜2004年「財界展望」編集記者、08年〜18年「週刊文春」記者、現在フリー。著書『国税OBだけが知っている失敗しない相続』（文春新書）、取材・構成『日本人の給料』（宝島社新書）ほか。

デイリー新潮編集部